Yevgeny Prigozhin, chef des mercenaires exilés de Wagner en Russie, a déclaré le président de la Biélorussie

Le chef des mercenaires wagnériens Yevgeny Prigozhin est en Russie alors que ses troupes restent dans les camps où elles séjournaient avant la rébellion de courte durée, a déclaré jeudi le président biélorusse.

Après avoir déclaré la semaine dernière que Prigozhin était en Biélorussie, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré jeudi aux journalistes internationaux que le chef de guerre se trouvait à Saint-Pétersbourg, en Russie, et que les troupes de Wagner étaient toujours dans leurs camps.

« Quant à Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg », a déclaré Loukachenko aux journalistes. « Il n’est pas sur le territoire de la Biélorussie. »

Loukachenko a déclaré qu’il avait aidé à négocier un accord pour que Prigojine mette fin à sa mutinerie le 24 juin en échange d’une amnistie et de garanties de sécurité pour lui-même et ses soldats, et l’autorisation de se rendre en Biélorussie.

Le média russe Fontanka a rapporté que Prigozhin était retourné en Russie pour récupérer des armes confisquées par les autorités lors de perquisitions dans des résidences après la fin de la rébellion.

Prigozhin aurait également reçu 10 milliards de roubles (plus de 100 millions de dollars) par le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, l’homme même qu’il cherchait à évincer avec sa mutinerie, que les forces de l’ordre avaient trouvé lors d’un raid sur l’un de ses véhicules.

Prigojine aussi a fermé ses avoirs médiatiques fermant le groupe de médias The Patriot et ses médias People’s News et Economics Today, selon le Moscow Times.

La nouvelle survient après que Prigozhin a publié un message audio plus tôt cette semaine promettant de nouvelles « victoires sur la ligne de front » malgré le fait que le Kremlin insiste sur le fait que les rebelles ont été bannis en Biélorussie.

« Nous avons besoin de votre soutien aujourd’hui plus que jamais. Merci pour cela. Je veux que vous compreniez que notre ‘marche pour la justice’ visait à combattre les traîtres et à mobiliser notre société. Je pense que nous y sommes parvenus en grande partie », a déclaré Prigozhin dans le message partagé par la chaîne GreyZone Telegram affiliée à Wagner via l’Associated Press.

La rébellion avortée était ce que de nombreux observateurs appellent la plus grande menace pour le président russe Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir – une tentative contre Moscou qui a révélé la faiblesse du Kremlin.

Après avoir fait marcher ses 25 000 mercenaires à moins de 200 km de Moscou, Prigozhin a brusquement mis fin à l’opération et a ordonné à ses troupes de rentrer chez elles avant de s’exiler en Biélorussie.

Dans la foulée, des rapports ont affirmé que Prigozhin avait prévu le soutien de plusieurs officiers et régiments militaires, mais qu’aucun soutien ne s’est matérialisé. UN une purge militaire aurait suivi , mais l’attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré que le ministère de la Défense n’avait rien vu qui devrait déclencher une alarme.

« En ce moment, nous continuons de voir certains éléments du groupe Wagner dans le territoire occupé par la Russie en Ukraine. En ce qui concerne la Biélorussie, je n’ai aucune mise à jour à fournir sur ce front », a-t-il déclaré.

