Yeux pétillants? Les personnes avec des élèves plus grands sont «plus intelligents» que ceux avec des élèves plus petits, selon une nouvelle étude

Les capacités cognitives telles que le contrôle de l’attention, l’intelligence fluide et la capacité de mémoire de travail ont été liées à la taille de base de la pupille par des chercheurs du Georgia Institute of Technology, qui ont mené plusieurs études à grande échelle impliquant plus de 500 participants.

Tout d’abord, ils ont calculé la taille moyenne de la pupille de chacun des participants – âgés de 18 à 35 ans – à l’aide d’un dispositif de suivi spécial avec une caméra reliée à un ordinateur. Normalement, une pupille rétrécie – l’ouverture circulaire noire au centre de l’œil – mesure de deux à quatre millimètres et se dilate complètement jusqu’à huit millimètres.

Les participants se sont ensuite vu proposer une série de tests cognitifs mesurant leurs capacités à rester concentrés et à contrôler leur attention tout en étant intentionnellement distraits, à raisonner sur de nouveaux problèmes et à se souvenir de nouvelles informations. Le laboratoire a été maintenu dans la pénombre afin que les élèves ne se contractent pas en réponse à la lumière.

« Nous avons constaté qu’une taille de pupille de base plus grande était corrélée à une plus grande intelligence fluide, un contrôle de l’attention et, dans une moindre mesure, une capacité de mémoire de travail » les chercheurs ont conclu, avec leurs résultats publiés dans le numéro de juin de la revue internationale Cognition.

Alors que des appareils de grande puissance étaient utilisés en laboratoire, les chercheurs ont déclaré que la différence de taille de pupille de ceux qui ont obtenu les scores les plus élevés et les plus faibles pouvait être détectée à l’œil nu.

Expliquant pourquoi la taille de la pupille pourrait indiquer la puissance du cerveau, les chercheurs suggèrent que la corrélation pourrait être liée à un locus coeruleus du système neuronal régulant l’activité cérébrale dans certaines régions.

Grâce à des connexions neuronales de grande envergure avec le cerveau, il libère une hormone régulant certains processus, notamment l’attention et l’apprentissage. Cela aide également à impliquer des régions cérébrales éloignées dans une activité de résolution de problèmes en cours, ont-ils déclaré, ajoutant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les connexions entre l’élève et l’intelligence.

