YesWeCannabis All-Star Comedic Cast présenté dans un projet de podcast

Un casting de comédiens vedettes est présenté dans un podcast qui montre comment les choses peuvent partir en fumée lorsque vous travaillez avec des amis dysfonctionnels.

Oui nous cannabis de Audible et Broadway Video, présente les voix de Sam Richardson, Method Man, Langston Kerman, Punkie Johnson, Richard Kind, Laci Mosley, Anjelah Johnson-Reyes, Heidi Gardner, Tichina Arnold, Tim Meadows, Rachel Dratch et Chris Parnell.

Un communiqué de presse rapporte que la comédie audio scénarisée de 10 épisodes créée et écrite par George K. Burns et Rochée Jeffrey est centrée sur un pharmacien George (Sam Richardson), qui se sent insatisfait de son travail en Floride, avant de démissionner et de déménager en Californie avec un rêve de créer une entreprise légale de cannabis avec ses amis.

L’équipage composé de George, Brandy (Punkie Johnson) et Marcus (Langston Kerman) est prêt à viser haut et à rester haut alors qu’ils naviguent à Los Angeles tout en cherchant des rendez-vous, continuent d’être noirs en Amérique et traversent une crise collective du quart de vie .

Dans une bande-annonce de la série, on entend le groupe interrogé sur leur Oui nous cannabis entreprise qui est un dispensaire à service complet et un service de livraison qui comprend des produits comestibles soul food.

Les auditeurs rencontrent George, Brandy et Marcus et il est clair que le dysfonctionnement entre eux est à son plus haut niveau.

Écoutez la bande-annonce de Oui nous cannabis ci-dessous.





Oui nous cannabis devrait faire ses débuts exclusivement sur Audible le jeudi 24 août 2023.

Les producteurs de la série incluent Olutoye Adegboro, Gabriella Mezzacappa, Eddie Michaels et Austin Breslow pour Broadway Video avec la production exécutive de George K. Burns, Rochée Jeffrey, Britta von Schoeler pour Broadway Video et Ian Stearns pour Audible.