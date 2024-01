Yesh Atid va procéder à un vote de censure contre un budget « éhonté » – Israel Politics

Le parti d’opposition Yesh Atid a annoncé dimanche qu’il présenterait lundi une motion de censure à l’égard du gouvernement israélien, en raison de ce qu’il prétend être la décision du gouvernement d’avancer une nouvelle proposition pour le budget israélien 2024 qui était « politique et irresponsable ». , et sans vergogne.

« Nous appelons toutes les factions du [Knesset] et les membres du gouvernement et de la coalition qui croient, comme nous, que la liste de priorités proposée est défectueuse et nuit à la majorité travailleuse et productive d’Israël, et qu’Israël a besoin d’un changement – ​​pour soutenir la proposition », a déclaré le parti dans un communiqué.

Yesh Atid et d’autres partis d’opposition ont critiqué de nombreux aspects du budget depuis qu’il a été approuvé pour la première fois par le cabinet israélien le 15 janvier, notamment le fait que le budget n’a pas redirigé vers l’effort de guerre des milliards de shekels de financement de la coalition destinés aux ultra-orthodoxes. ) un système scolaire dont certaines parties n’enseignent pas les études laïques de base ; qu’il ne tient pas compte d’une proposition des responsables du ministère des Finances de fermer six ministères non essentiels à l’effort de guerre ; et qu’il n’inclut pas suffisamment de moteurs de croissance pour relancer l’économie une fois la guerre terminée.

Un budget qui permettra la victoire ?

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont cependant salué la proposition de budget, Netanyahu déclarant le 18 janvier que le budget prévoyait un financement « énorme » pour la guerre, qui « permettra à l’armée et aux forces de sécurité d’atteindre les objectifs de la guerre ». et remporter la victoire.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu donne une conférence de presse avec le ministre des Finances Bezalel Smotrich au bureau du Premier ministre à Jérusalem. 11 janvier 2023. (crédit : OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

La motion de censure sera la première de Yesh Atid à être débattue devant la Knesset depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Yesh Atid a initialement présenté une motion de censure avant une session plénière le 21 janvier, mais l’a retiré après que le gouvernement se soit abstenu de présenter le nouveau projet de loi budgétaire à la Knesset.

Les motions de censure incluent des propositions pour un nouveau gouvernement – ​​et si la motion de Yesh Atid recueillait 61 voix, le président du parti Yair Lapid deviendrait Premier ministre. Cependant, les motions visent en grande partie à embarrasser le gouvernement et ne devraient pas être adoptées.

Publicité

La décision de Yesh Atid de faire avancer la motion est cependant remarquable, dans la mesure où il s’est abstenu de le faire depuis le début de la guerre pour démontrer son unité.

Le parti arabe Hadash-Ta’al a également présenté dimanche une motion de censure contre ce qu’il prétend être le refus du gouvernement d’esquisser une solution diplomatique au conflit à Gaza.

La semaine dernière, le parti travailliste a été le premier parti d’opposition à adopter une motion de censure, fondée sur l’affirmation selon laquelle le gouvernement n’en faisait pas assez pour libérer les otages d’Israël.

Le parti islamique Raam a également présenté une motion la semaine dernière contre l’intention du gouvernement de réduire le financement destiné aux programmes de la société arabe israélienne – mais, comme Yesh Atid, Raam a également retiré sa motion lorsqu’il a appris que le budget était retardé.

La proposition de budget 2024 n’a pas été déposée dimanche au moment de mettre sous presse. La proposition, comme tout autre projet de loi, doit passer trois votes à la Knesset. Un article du média financier Calcalist a indiqué que la proposition serait présentée mardi et soumise au vote en première lecture mercredi. La commission des Finances de la Knesset commencerait jeudi à préparer le texte pour ses deuxième et troisième lectures. Cependant, un porte-parole du ministère des Finances a déclaré qu’il n’était pas certain que la proposition soit présentée mardi.

En retardant à plusieurs reprises la présentation du budget à la Knesset, le gouvernement n’a pas respecté les délais fixés par la loi.

La Loi fondamentale quasi constitutionnelle d’Israël : L’économie d’État, exige que la Knesset adopte un nouveau budget pour l’année 2024, puisque les dépenses dues à la guerre avec le Hamas ont rendu le budget initial pour 2024 sans pertinence. Par exemple, le budget initial pour 2024, adopté en mai, prévoyait un déficit budgétaire de 1,35 % – mais selon la nouvelle proposition, ce déficit passera à 6,6 %.

La Loi fondamentale exige que le gouvernement présente une proposition de budget renouvelée à la Knesset avant le 1er décembre précédant l’année du budget en question. Le gouvernement n’a pas respecté ce délai et a modifié la loi le 1er décembre afin que, dans des circonstances « extraordinaires et inattendues », il dispose de 50 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 janvier, pour soumettre la nouvelle proposition à la Knesset. Cependant, le gouvernement n’a pas non plus respecté ce délai.

Si d’ici le 19 février la proposition renouvelée n’est pas adoptée, le gouvernement sera confronté à une réduction automatique du budget dans tous les ministères. Cette réduction pourrait atteindre un montant global de près de 70 milliards de shekels, nuisant ainsi gravement à la capacité du gouvernement à fournir les services essentiels. Cependant, la loi exige un minimum de 30 jours pour débattre du budget à la Knesset – et par conséquent, si la loi n’est pas modifiée, le gouvernement n’aura pas suffisamment de temps pour adopter le budget avant la réduction automatique.

Cela a créé des tensions au sein de la coalition. Le chef de faction du Likud et président de la commission de l’Intérieur de la Knesset, le député Ofir Katz, a écrit dans une lettre à Smotrich la semaine dernière que « puisque vous n’avez pas jugé nécessaire de retarder les échéances budgétaires, il convient de préciser que la responsabilité et le blâme pour le budget (automatique) » les coupes budgétaires… seront du ressort du ministère des Finances, et il est de votre devoir de trouver des solutions appropriées.»