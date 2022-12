Ye’s Deal to Buy Parler est mort

vousanciennement connu sous le nom de Kanye West, ne sera pas acheter sa propre entreprise de médias sociaux. Parler, la plateforme conservatrice, affirme que l’accord du rappeur pour acheter la société a échoué.

“Cette décision a été prise dans l’intérêt des deux parties à la mi-novembre”, a déclaré jeudi la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Parler continuera à rechercher de futures opportunités de croissance et d’évolution de la plate-forme pour notre communauté dynamique”,

Aucun détail n’a été donné sur la raison pour laquelle l’accord a été résilié. Axios a rapporté jeudi que la situation financière de Ye avait contribué à l’échec de l’acquisition.

Vous avez perdu plus d’un milliard de dollars après plusieurs marques, dont Adidas, Gap et Balenciaga ont mis fin à leurs partenariats avec le rappeur et créateur de mode en octobre à la suite de publications antisémites sur les réseaux sociaux. Il a été exclu de son compte Twitter pour avoir publié des tweets antisémites, mais Tu as fait son retour le 20 novembre après Elon Musk reprise de la plateforme.

Ye n’a pas répondu à une demande de commentaire.