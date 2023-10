Yemen Airways suspend ses vols depuis la capitale tenue par les rebelles en raison d’un différend sur les fonds gelés

La compagnie aérienne gouvernementale du Yémen a suspendu l’unique liaison aérienne au départ de la capitale tenue par les rebelles pour protester contre les restrictions imposées par les Houthis sur ses actifs financiers.

Fin septembre, la compagnie aérienne effectuait six vols commerciaux et humanitaires chaque semaine entre Sanaa et Amman.

La compagnie aérienne a attribué sa décision aux rebelles Houthis soutenus par l’Iran, qui ont retenu 80 millions de dollars de fonds de la compagnie dans les banques sous leur contrôle à Sanaa.

La compagnie aérienne nationale du Yémen a suspendu la seule route aérienne au départ de la capitale du pays tenue par les rebelles pour protester contre les restrictions imposées par les Houthis sur ses fonds, ont annoncé dimanche des responsables.

Yemen Airways a annulé ses vols commerciaux entre l’aéroport international de Sanaa et la capitale jordanienne, Amman. Fin septembre, la compagnie aérienne exploitait six vols commerciaux et humanitaires par semaine entre Sanaa et Amman.

La route aérienne Sanaa-Amman a été réintroduite l’année dernière dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU entre les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu. L’accord de cessez-le-feu a expiré en octobre 2022, mais les factions belligérantes se sont abstenues de prendre des mesures qui pourraient conduire à une reprise des combats généralisés.

La guerre civile au Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et ont contraint le gouvernement à l’exil. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre début 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir.

La compagnie aérienne a imputé cette décision aux Houthis soutenus par l’Iran, car ils retenaient 80 millions de dollars de fonds de la compagnie dans des banques contrôlées par les Houthis à Sanaa. Il a indiqué samedi dans un communiqué que les rebelles avaient rejeté une proposition visant à débloquer 70 % des fonds. Le communiqué indique que les ventes de la compagnie aérienne à Sanaa dépassent 70 % de ses revenus.

Un bateau des gardes-côtes libyens s’enfonce dans un canot pour migrants et en jette 50 en Méditerranée

Le communiqué indique que l’interdiction des fonds par les Houthis était liée à « des demandes illégales et déraisonnables, et avait causé de graves dommages aux activités de la compagnie aérienne ».

L’agence de presse Saba, contrôlée par les Houthis, a cité une source anonyme condamnant la décision de la compagnie aérienne. La source aurait déclaré que les rebelles avaient proposé de débloquer 60 % des fonds de la compagnie aérienne à Sanaa.

Les combats au Yémen sont devenus une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, provoquant une famine et une misère généralisées. Même avant le conflit, le Yémen était le pays le plus pauvre du monde arabe. La guerre a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Le différend entre les Houthis et la compagnie aérienne nationale survient alors que les rebelles et l’Arabie saoudite semblent proches d’un accord de paix ces derniers mois. L’Arabie saoudite a reçu le mois dernier une délégation des Houthis pour des pourparlers de paix, affirmant que les négociations avaient eu des « résultats positifs ».

Les efforts saoudiens-houthis ont toutefois été éclipsés par une attaque imputée aux Houthis la semaine dernière, qui a tué quatre soldats bahreïnites qui faisaient partie d’une force de la coalition patrouillant à la frontière sud de l’Arabie saoudite.

Les Houthis, quant à eux, ont interdit samedi à quatre militants du groupe Mwatana pour les droits de l’homme d’embarquer sur leur vol à l’aéroport de Sanaa « sans fournir de justification légale », a indiqué le groupe.

Il a indiqué que des responsables houthis ont interrogé la présidente de Mwatana, Radhya al-Mutawakel, son adjoint et trois autres membres avant de leur dire qu’ils n’avaient pas le droit de voyager conformément à des « ordres supérieurs ».

Un porte-parole des rebelles n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Mwatana a déclaré que cette interdiction n’était « qu’un épisode d’une longue série de violations » commises par les rebelles à l’aéroport de Sanaa sur les routes terrestres reliant les zones contrôlées par les rebelles à d’autres parties du Yémen.

Les rebelles ont également arrêté des dizaines de personnes qui sont descendues dans les rues le mois dernier dans les zones contrôlées par les Houthis, notamment à Sanaa, pour commémorer l’anniversaire de la révolution du 26 septembre au Yémen, qui marque la création de la république du Yémen en 1962, a déclaré Amnesty International.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il est scandaleux que des manifestants commémorant un moment historique national se soient retrouvés attaqués, arrêtés et inculpés simplement parce qu’ils brandissaient des drapeaux », a déclaré Amnesty, qui a appelé les Houthis à libérer immédiatement les personnes détenues.