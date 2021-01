Yelp offre aux utilisateurs un autre moyen de gronder les entreprises locales d’un lieu de supériorité morale, en lançant une fonction de rétroaction pour refléter à quel point une entreprise applique la distance sociale, les couvertures faciales et d’autres règles Covid-19.

Le site d’examen généré par les utilisateurs a lancé la nouvelle fonctionnalité mardi, avec une maquette de la façon dont les annonces seront présentées à l’avenir. En dessous de « Mises à jour de Covid-19»,» En plus d’informer les utilisateurs si une entreprise propose des livraisons ou des repas assis, des évaluations des utilisateurs basées sur la façon dont l’établissement adhère à la distanciation sociale et aux réglementations sur les masques apparaîtront.

Il n’est pas clair si les entreprises auront la possibilité de contester les mauvaises notes, une menace majeure pour les établissements déjà suspendus par un fil économique en raison de fermetures liées à une pandémie, mais l’application affirme qu’elle a mis en place des garanties pour protéger les entreprises contre le spam. ayant « mise en œuvre d’une technologie de pointe pour atténuer l’utilisation abusive potentielle de la fonctionnalité. »

Aussi sur rt.com Les « avertissements au racisme » de Yelp sur les restaurants encouragent la brutalité de la foule au nom de la justice sociale

Plusieurs utilisateurs connectés doivent s’entendre sur la question de savoir si la distanciation sociale et le port de masque sont appliqués pour que de telles évaluations apparaissent sur la page d’une entreprise, et les réponses sont censées être évaluées quotidiennement, les personnes âgées de plus de 28 jours étant exclues. Les coches vertes indiquent qu’une majorité de visiteurs ont observé les règles de pandémie, tandis que les points d’interrogation orange signifient que les clients se sont plaints.

Les commentaires liés à la pandémie ne seront pas limités aux restaurants, selon Yelp – bars et clubs, « commerces de détail et de beauté, » et « entreprises des secteurs de l’automobile, des professionnels et des services locaux»Seront tous équipés des nouvelles mesures. Bien que l’application reconnaisse que seules quelques centaines d’entreprises proposent actuellement cette fonctionnalité, elle encourage les utilisateurs à commencer à perdre un sou sur leurs contrevenants à la distanciation sociale locale, offrant deux façons de donner des commentaires sur la page d’une entreprise.

Yelp offre également aux entreprises une chance de devancer les entreprises locales en annonçant leur crédibilité respectant les règles directement sur leur page. Un bar ou un restaurant peut se vanter de vérifier si le personnel présente des symptômes de Covid-19 ou d’utiliser des menus sans contact ou jetables, ainsi que d’annoncer les variétés de sièges – intérieurs, extérieurs, chauffés, privés – disponibles.

Aussi sur rt.com Les « Karens » qui font respecter les règles de Covid, y compris le HuffPost Journo, menacent les passagers du train de ne pas porter de masques en … buvant du café

Yelp a récemment lancé un « kill switch » qui a interrompu l’ajout de nouvelles critiques pour les entreprises prises au piège des controverses sur la justice sociale. Cependant, l’étiquette – « Entreprise accusée d’alerte de comportement raciste»- implique la culpabilité de la part du restaurant concerné, plutôt que le«innocent jusqu’à preuve du contraire« Approche qui régnait auparavant avec Yelp »Alerte à l’attention du public. » De même, alors que la société prétend avoir supprimé plus de 4000 avis qui se concentraient négativement sur l’obéissance d’une entreprise aux règles de Covid-19, la nouvelle fonctionnalité ouvre la porte à un flot de commentaires négatifs concernant ces mêmes règles, et il n’y a aucune raison de croire que le clavier les justiciers sont au-dessus d’inonder un restaurant avec des cotes d’obéissance à la pandémie négatives maintenant que Yelp leur a donné le feu vert.

Les confrontations publiques sur la réglementation des coronavirus sont devenues monnaie courante, avec des porteurs de masques passionnés criant à leurs homologues à visage nu et vice versa. Certains ont pris sur eux la responsabilité de faire appliquer les règles de Covid-19, se transformant en mème fourrage.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!