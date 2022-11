Yellowstone Saison 5 : Pourquoi l’émission à succès de Paramount n’est pas sur Paramount Plus

Yellowstone est de loin le plus gros succès du Réseau primordial. C’est aussi l’un des meilleurs succès de la télévision par câble, point final. Sa première cinquième saison ce mois-ci a attiré la plus grande audience de toutes les émissions de télévision jusqu’à présent cette année.

semblerait l’endroit naturel vers lequel se tourner pour quiconque espère diffuser la saison cinq et les saisons passées de l’émission pour rattraper son retard. Mais, contre toute attente, l’émission la plus associée au nom Paramount est introuvable sur Paramount Plus.

Si vous voulez vous gaver de Yellowstone trois premières saisons, vous devrez payer pour un service rival Paon, qui a un accord exclusif pour être le seul service d’abonnement diffusant Yellowstone. Si vous voulez rattraper votre retard sur la saison précédente (saison quatre), vous pouvez la regarder avec Peacock ou vous pouvez essayer de déverrouiller le Paramount Réseau application. Et si vous souhaitez diffuser la nouvelle cinquième saison, l’application ou le site Web Paramount Network est le seul jeu en ville.

Mais vous ne trouverez aucun Yellowstone sur Paramount Plus, à l’exception des retombées.

Aussi déroutant que cela puisse paraître, c’était un peu par conception. Avoir une émission à succès sur une chaîne câblée traditionnelle comme Paramount Network est une grande entreprise, tout comme les revenus générés par la licence d’émissions à d’autres services. Paramount a parié il y a quelque temps – avant que l’on ne sache à quel point Yellowstone deviendrait grand – que certains programmes haut de gamme pourraient avoir plus de valeur s’ils étaient disponibles ailleurs que Paramount Plus. Dans ce cas, cela signifiait que le plus grand spectacle de Paramount n’était pas du tout sur Paramount Plus. (Rétrospectivement, cela a peut-être été un particulièrement mauvais pari.)

Paramount Plus espère que sa propre concoction de télévision et de films vous accrochera à sa propre vision de l’avenir de la télévision, comme des concurrents comme Disney+HBO Max, Apple TV PlusPaon et Découverte Plus essaient de faire aussi. Mais les accords de licence byzantins comme celui de Yellowstone soulignent que même lorsqu’un service comme Paramount Plus se rallie à son propre contenu, cela ne vous simplifie pas nécessairement la recherche et le visionnage de vos émissions et films préférés en ligne.

Comment diffuser la saison 5 de Yellowstone

Si vous essayez de traquer Yellowstone pour diffuser, la principale distinction à savoir est que Paramount Plus est différent de Paramount Réseau. Alors que Paramount Plus est un service de streaming par abonnement, Paramount Network est une chaîne câblée traditionnelle accessible aux personnes qui la paient via un fournisseur de télévision en direct. Paramount Network est l’endroit où la nouvelle cinquième saison de Yellowstone se déroulera en premier.

La deuxième distinction à savoir est que Peacock est le seul service de streaming par abonnement avec des épisodes de Yellowstone.

Sur Paramount Plus, vous ne pouvez pas diffuser Yellowstone – anciens épisodes ou nouveaux – du tout.

Paramount Network pour la saison 5 (et pour rattraper la saison 4)

Si vous souhaitez regarder de nouveaux épisodes de la cinquième saison de Yellowstone, vous devrez vous tourner vers la chaîne de Paramount Network, son site Web sur paramountnetwork.com ou son application Paramount Network. La quatrième saison de Yellowstone est également disponible via l’application de Paramount Network, mais elle n’a pas de saison 1 à 3.

Remarque importante concernant le calendrier : Yellowstone fonctionne sur le réseau Paramount le dimanche à 20 h HE/PT et 19 h CT, mais la disponibilité du streaming ne commence sur le site et l’application que le lendemain. Cela signifie que les émissions du dimanche deviennent disponibles pour être diffusées le lundi – vous ne pouvez pas les diffuser le soir même où elles sont à la télévision.

Heureusement, Paramount Network simplifie la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison : il est disponible en streaming en dehors du mur payant sur le site Web du réseau et l’application Paramount Network, afin que n’importe qui aux États-Unis puisse le regarder sur paramountnetwork.com ou dans l’application. . Même si vous ne payez pas pour un service de télévision traditionnel avec Paramount Network, vous pouvez toujours regarder le premier épisode de la saison. Vous ne pouvez cependant pas regarder le deuxième épisode de la saison, qui a également été télévisé dimanche, sans passer outre le paywall.

Pour diffuser le deuxième épisode ou tout autre nouvel épisode à venir, vous devrez être un spectateur “authentifié”, c’est-à-dire quelqu’un qui peut se connecter avec les informations d’identification du service de télévision en direct pour prouver que vous payez déjà pour Paramount Network. . Le plus souvent, cela signifie avoir le câble, le satellite ou un service de streaming de chaînes en direct comme YouTube TV ou Philon. ( est l’une des options en ligne les moins chères pour accéder à Paramount Network; il offre également un essai gratuit d’une semaine.)

Paon pour les saisons 1 à 4

Les quatre premières saisons de Yellowstone sont disponibles en streaming sur Peacock, un service de streaming géré par NBCUniversal. Chaque épisode de Yellowstone est payant : vous devez être sur l’un de ses niveaux d’abonnement payant qui coûte généralement 5 $ par mois avec des publicités ou 10 $ par mois sans publicité. (Certaines personnes qui ont Comcast, Cox ou Spectrum peuvent obtenir un accord sur les niveaux premium de Peacock.)

Paramount Plus pour… les retombées

Donc, si Paramount Plus n’a pas Yellowstone, qu’est-ce qu’il a ? Pour compenser le fait de ne pas avoir Yellowstone lui-même, Paramount Plus a lancé une tonne de retombées, de préquelles et de programmes spirituellement similaires par son créateur, Taylor Sheridan, qui sont exclusifs à son service. Le premier était une préquelle de Yellowstone intitulée 1883, qui se concentre sur la famille Dutton plus d’un siècle plus tôt lors de la création du Yellowstone Ranch. Une autre série préquelle, 1923, présentera des histoires sur des membres de la famille Dutton qui sont des enfants lors des événements de 1883; il devrait mettre en vedette Harrison Ford et Helen Mirren et devrait arriver en décembre. Et Paramount a commandé toute une écurie de spectacles liés à Yellowstone ou produits par Sheridan.

Pourquoi Yellowstone ne diffuse pas le seul endroit auquel vous vous attendez

Chaque nouveau service de streaming lancé à Hollywood porte son propre jugement sur la quantité de programmation à conserver pour lui-même. L’absence de Yellowstone de Paramount Plus est une bizarrerie déroutante résultant d’un accord de licence que la société a conclu avec Peacock de NBCUniversal en 2020, plus d’un an avant le lancement de Paramount Plus.

Alors que Yellowstone a gagné en popularité au cours des deux dernières années, la décision de Paramount de le concéder sous licence (à ce qui est maintenant un concurrent direct du streaming) est apparue comme un œil au beurre noir stratégique. Et pour les fans, il a créé un labyrinthe frustrant pour savoir où diffuser Yellowstone et la programmation associée.

Certains services de streaming ont été agressifs pour récupérer leurs titres sur leurs propres services.

Disney a été ferme en laissant expirer ses accords pour tout ce qu’il avait précédemment concédé sous licence à d’autres services. Cela comprenait un accord majeur qui permettait à Netflix de diffuser les films de cinéma de Disney pour environ 200 à 300 millions de dollars par an sur quatre ans. Mais Disney Plus voulait devenir une plaque tournante fiable pour son propre catalogue, alors Disney a laissé cet accord Netflix s’épuiser et a cessé d’acheter ces superproductions à des services rivaux.

NBCUniversal, en plus d’avoir accordé une licence à Yellowstone pour son service Peacock, a obtenu les droits de sa propre émission The Office de Netflix au début de 2021 afin que Peacock puisse diffuser la sitcom en exclusivité.

Et HBO Max de WarnerMedia a récupéré à plusieurs reprises les droits des huit films Harry Potter de NBCUniversal et Peacock. Warner Bros. de WarnerMedia a autorisé tous ces films à NBCUniversal il y a des années dans un accord épique. Cela a mis Peacock de NBCUniversal en ligne pour les diffuser plutôt que HBO Max. Mais WarnerMedia les a récupérés à plusieurs reprises, dans le but de booster HBO Max avec une franchise populaire.

Paramount Plus, cependant, a été plus disposé à concéder sous licence ses meilleurs titres ailleurs.

Une partie de la raison est que l’octroi de licences peut être une activité lucrative. L’année dernière, Paramount a réalisé 6,5 milliards de dollars de revenus grâce aux licences, soit près d’un quart du total de la société et des milliards de plus que la société générée par le streaming. Cet argent provient d’un éventail de licences, de la syndication télévisée aux peluches et costumes de Paw Patrol. Mais une partie des licences consiste également à sous-traiter des titres comme Yellowstone et d’autres aux rivaux directs de Paramount Plus. Lorsque vous accordez votre propre programmation à votre propre service exclusivement, vous renoncez à l’argent que vous auriez pu récupérer si vous l’aviez autorisé à quelqu’un d’autre.

Et Paramount a un gros catalogue dans lequel puiser : environ 140 000 épisodes télévisés et 4 000 films. La société a déclaré qu’elle ne voulait pas tout cela sur Paramount Plus. “Nous ne pouvons pas garder tout cela pour nous. Cela n’a aucun sens”, a déclaré le PDG Bob Bakish alors que Paramount Plus se préparait au lancement. “C’est trop.”

Bakish a indiqué à plusieurs reprises que la stratégie de l’entreprise «évolue» en termes de quantité de sa propre programmation qu’elle devrait autoriser et combien elle devrait garder pour elle-même. La stratégie de licence de la société a “évolué pour devenir beaucoup plus axée” sur le fait d’avoir ses propres franchises sur son propre service de streaming, a-t-il déclaré l’année dernière. Mais les “accords hérités” que la société a conclus avant le lancement de Paramount Plus peuvent avoir une longue traîne, a-t-il ajouté. Et en février, Bakish a déclaré qu’il était “malheureux” de conclure un accord de licence Yellowstone avec Peacock au milieu de la clôture d’une fusion majeure.

Cependant, au-delà de l’argent que Paramount gagne grâce aux licences, Paramount Plus pensait également qu’il pourrait être en mesure d’attirer plus de nouveaux membres s’il laissait d’autres services plus importants diffuser certains de ses titres. Bakish a noté que d’autres plates-formes peuvent élargir l’audience d’une émission plus ancienne afin que ses redémarrages et ses retombées aient une plus grande base de fans pour Paramount Plus.

C’est une sorte de logique perverse. Mais Netflix a plus que 22 millions de membres dans le monde entier, contre les 46 millions de Paramount Plus. L’intérêt pour Avatar: Le dernier maître de l’air a augmenté en 2020 lorsque l’émission est arrivée sur Netflix, ce qui a certainement contribué à motiver la décision de Paramount en 2021 de lancer une série complète. nouveau studio dédié à l’Avatar frais-programmation liée.

Malheureusement, Paramount ne gagne pas beaucoup de portée pour Yellowstone en l’ayant sur Peacock. Peacock est encore plus petit que Paramount Plus : seulement environ 15 millions d’abonnés sont sur les niveaux payants de Peacock qui débloquent Yellowstone, soit moins d’un tiers de la taille de la base de membres de Paramount Plus.

Plus récemment, Paramount a commencé à réunir certaines de ses principales franchises avec son propre service de streaming. South Park se démêle lentement de HBO Max pour faire son chemin Paramount Plus, a annoncé la société en février. En 2024, les nouveaux épisodes de South Park auront leurs premières en streaming sur Paramount Plus plutôt que sur HBO Max. Puis en 2025, Paramount Plus recevra le back-catalogue complet de South Park aux États-Unis.

Mais jusqu’à présent, Paramount a gardé le silence sur la récupération des droits sur Yellowstone.

Cela signifie que pour les nouveaux fans de l’une des préquelles de Yellowstone sur Paramount Plus, alors qu’ils regardent les chroniques de la première famille Dutton, les abonnés Paramount Plus doivent aller ailleurs pour se plonger dans qui sont même les Duttons modernes.