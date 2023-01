‘Yellowstone’ saison 5 : Comment les stars se sont préparées pour le tristement célèbre ‘camp de cow-boy’

La finale de mi-saison du méga hit “Yellowstone” a été diffusée le jour de l’An et a laissé une grande partie de ce qui attend la famille Dutton dans les airs.

A quand le retour de la saison 5 ?

Les fans devront attendre l’été pour savoir ce qui se passera ensuite au ranch.

La série, qui en est maintenant à sa cinquième saison, suit la famille, qui possède le plus grand ranch du Montana, le patriarche John Dutton (Kevin Costner) étant élu gouverneur lors de la dernière saison.

Quant à la fin de la série, Cole Hauser, qui joue Rip Wheeler, a déclaré à “Aujourd’hui” qu’il faisait confiance à tout ce que le co-créateur de la série, Taylor Sheridan, avait prévu. “Quand il décidera qu’il veut raccrocher, il le fera. Nous verrons combien de temps cela prendra”, a-t-il déclaré.

La fin de “Yellowstone” est un mystère même pour ses propres stars

Les dirigeants du spectacle gardent comment le spectacle se terminera relativement secret.

Luke Grimes, qui joue le fils de Costner, Kayce Dutton, a admis qu’il n’avait aucune idée de comment cela se terminerait.

“Je pense que certains acteurs connaissent la fin”, a déclaré Grimes à Jimmy Fallon dans une récente interview. “Certains ont été informés, d’autres non.”

Il a dit qu’il ne pense pas que Sheridan veuille qu’il sache comment cela se terminera. “Je ne sais pas – cela pourrait affecter la façon dont vous faites quelque chose ou jouez quelque chose”, a déclaré Grimes. “Et c’est assez amusant de vivre ça de cette façon, de toute façon. C’est un peu comme la vie.”

Même s’il ne sait toujours pas comment les choses vont se terminer pour la famille Dutton, Grimes a eu des réflexions sur son personnage.

“Peut-il venir et faire les choses nécessaires pour aider la famille à garder l’endroit ou non? Je pense que c’est ce que nous regardons tous pour le savoir”, a déclaré Grimes.

La co-vedette de Grimes, Hauser, a déclaré à “Aujourd’hui” qu’il n’avait actuellement aucun intérêt à savoir exactement comment se terminait l’histoire de Rip.

“Je ne demanderais jamais non plus. [Sheridan will] faites ce qu’il pense être juste et j’espère que sa narration sera juste”, a-t-il déclaré au point de vente.

Comment le casting se prépare-t-il à vivre au ranch de Yellowstone ?

La star de “1923”, Brian Geraghty, a récemment plaisanté dans une interview en disant que le casting de la préquelle de “Yellowstone” avait été “torturé” pendant le camp de cowboys de deux semaines de Sheridan où ils se sont débarrassés de leurs manières plus citadines.

“Nous avons donc dû avoir des hauts et des bas ensemble avant de commencer, ce qui était vraiment bon pour créer des liens”, a-t-il déclaré. “Nous serions tous terribles, puis le lendemain, nous progresserions. Nous devions tous être vulnérables. En tant qu’adultes, il n’est pas facile d’apprendre une nouvelle compétence.”

L’acteur, qui joue Zane Davis dans l’émission, a déclaré pendant le camp qu’ils “couraient sur des chevaux, faisaient du lasso, j’ai appris à utiliser un vieux six-coups. L’entraînement aux armes, la marche avec des éperons et des jambières. C’est un tout autre monde. “

La co-vedette de Geraghty, Marley Shelton, a déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait de “deux semaines d’équitation de 9 à 5, de combats de bétail, de cordage, de conduite de buggy dans le Montana”.

“C’était juste une façon incroyable de vivre et de respirer et de s’imprégner de l’atmosphère de la vie de ranch et aussi d’apprendre à se connaître en tant que camarades de casting”, a ajouté l’actrice, qui joue Emma Dutton. “Cela a en quelque sorte solidifié un véritable lien naturel, donc c’était un élément important pour moi. J’ai lu des livres et fait des recherches sur la période et ce qui se passait.”

Darren Mann, qui a le rôle de Jack Dutton dans l’émission, a convenu que “le camp de cow-boy a beaucoup aidé”, mais a déclaré à Fox News Digital que cela avait eu un impact inattendu sur son corps.

« Rouler huit heures par jour n’est pas facile. Je pense que mon aine voulait juste partir et quitter le concert, mais vous savez que tout le monde s’en occupait, alors je devais le faire aussi », a expliqué Mann. “Je suis allé acheter un abreuvoir pour chevaux après le deuxième jour, et je l’ai rempli de glace et d’eau. Et j’invitais le casting dans ma cour. Et nous faisions des bains de glace pour nous préparer pour notre lendemain.”

Quelles autres émissions de Taylor Sheridan sont à la télévision

Pour les fans qui ne peuvent pas attendre le reste de la cinquième saison de “Yellowstone”, il y a beaucoup de drames connexes à regarder et Sheridan a également un autre spectacle à venir.

La popularité de “Yellowstone” a engendré plus d’un spin-off, dont “1883”, “1923” et “6666”.

La préquelle de “Yellowstone” “1883”, avec Tim McGraw, Faith Hill et Sam Elliott, plonge dans les ancêtres pionniers des Dutton. L’émission, disponible sur Paramount +, a le mari et la femme réels McGraw et Hill jouant le couple à l’écran James et Margaret Dutton pour cette histoire d’origine.

Ensuite, il y a le “1923” dirigé par Harrison Ford et Helen Mirren. La première saison a commencé à être diffusée en décembre et quatre des huit épisodes de la première saison sont déjà disponibles.

Ford et Mirren incarnent Jacob et Cara Dutton, qui font face à des défis tels que la prohibition et la Grande Dépression dans l’Ouest américain du début du XXe siècle.

Sheridan est même en train de créer un spin-off d’un spin-off ! “1883 : L’histoire de Bass Reeves” est en préparation. Et vous souvenez-vous du ranch texan présenté dans la quatrième saison de “Yellowstone” ? La série dérivée “6666” sur ledit ranch est actuellement en développement.

Sheridan a également créé une émission Paramount + indépendante appelée “Tulsa King”, qui met en vedette Sylvester Stallone dans le premier rôle de gangster mafieux de sa carrière.

Nicole Kidman aurait également rejoint le verset Sheridan. Elle est productrice exécutive et devrait jouer dans “Lioness”, qui se concentre sur des femmes marines américaines recrutées pour un programme de la CIA tentant d’infiltrer une organisation terroriste du Moyen-Orient.

Le spectacle met également en vedette Laysla De Oliveira, Zoe Saldana Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur et Jonah Wharton.

Pas assez?

Kevin Costner anime également l’émission FOX Nation « Yellowstone : 1 50 », une série documentaire qui explore la véritable histoire du parc national.