Yellowstone Park vise une réouverture rapide après les inondations

GARDINER, Mont. (AP) – La majeure partie du parc national de Yellowstone devrait rouvrir dans les deux prochaines semaines – beaucoup plus rapidement que prévu après des inondations record qui ont frappé la région la semaine dernière et détruit des routes principales, ont déclaré des responsables fédéraux.

Le surintendant de Yellowstone, Cam Sholly, a déclaré que le parc de renommée mondiale pourra accueillir moins de visiteurs pour le moment et qu’il faudra plus de temps pour rétablir les liaisons routières avec certaines communautés du sud du Montana.

Les responsables du parc ont déclaré dimanche qu’ils utiliseraient 50 millions de dollars en fonds fédéraux pour accélérer la réparation des routes et des ponts. Il n’y a toujours pas de calendrier pour la réparation des routes entre le parc et les zones du Montana où la reprise devrait s’étendre sur des mois.

Yellowstone rouvrira partiellement mercredi à 8 heures du matin, plus d’une semaine après que plus de 10 000 visiteurs aient été expulsés du parc lorsque le Yellowstone et d’autres rivières ont franchi leurs rives après avoir été gonflées par la fonte des neiges et plusieurs centimètres de pluie.

Seules les parties du parc accessibles par sa « boucle sud » de routes seront initialement ouvertes et l’accès à l’arrière-pays pittoresque du parc sera réservé aux randonneurs d’une journée.

Dans deux semaines, les responsables prévoient également d’ouvrir la boucle nord, après avoir précédemment déclaré qu’elle resterait probablement fermée pendant la saison estivale. La boucle nord permettrait aux visiteurs d’accéder à des attractions populaires telles que Tower Fall et Mammoth Hot Springs. Ils seraient toujours exclus de la vallée de Lamar, célèbre pour sa faune prolifique, notamment des ours, des loups et des bisons, que l’on peut souvent voir depuis le bord de la route.

« Cela remettrait 75 à 80% du parc en état de marche », a déclaré dimanche le directeur du service des parcs nationaux, Charles « Chuck » Sams, lors d’une visite à Yellowstone pour évaluer les effets de l’inondation.

Il faudra beaucoup plus de temps – peut-être des années – pour restaurer complètement deux tronçons de route gravement endommagés qui relient le parc à Gardiner au nord et à Cooke City au nord-est.

Lors d’une visite des zones endommagées dimanche, les responsables du parc ont montré aux journalistes l’un des six tronçons de route près de Gardiner où les eaux de crue déchaînées ont effacé la majeure partie de la chaussée.

De l’eau boueuse coule maintenant là où se trouvait la plate-forme il y a seulement une semaine. Des troncs d’arbres immenses jonchent le canyon environnant.

Sans aucune chance de solution immédiate, Sholly a déclaré que 20 000 tonnes de matériaux étaient transportées pour construire un itinéraire alternatif temporaire le long d’une ancienne route qui passe au-dessus du canyon. Cela permettrait aux employés qui travaillent au siège du parc à Mammoth de se rendre chez eux à Gardiner, a déclaré Sholly. L’itinéraire temporaire pourrait également être utilisé par des voyagistes commerciaux qui ont des permis pour mener des visites guidées.

« Nous avons fait beaucoup plus que nous ne le pensions il y a une semaine », a déclaré Sholly. « Ça va être un été d’ajustements. »

Les comtés du Montana ont compté les dégâts.

Certains des plus durement touchés par la catastrophe – loin des feux de la rampe du célèbre parc – s’appuient fortement les uns sur les autres pour sortir leur vie de la boue.

Dans et autour de la communauté agricole de Fromberg, la rivière Clarks Fork a inondé près de 100 maisons et gravement endommagé un important fossé d’irrigation qui dessert de nombreuses fermes. Le maire de la ville affirme qu’environ un tiers des maisons inondées sont trop loin pour être réparées.

À Red Lodge, près de 150 maisons ont été endommagées ou détruites après que Rock Creek se soit échappé de ses rives la semaine dernière.

Dans le comté de Park – qui comprend Livingston, Gardiner et Cooke City – une évaluation préliminaire de 437 structures a révélé que trois résidences avaient été détruites, 76 avaient subi des dommages modérés à majeurs et 126 autres avaient des dommages mineurs. Huit ponts et sept routes ont été détruits, tandis que 16 bâtiments commerciaux ont subi des dommages modérés à majeurs, ont indiqué des responsables.

Les responsables du comté de Stillwater comptabilisaient toujours les dégâts là-bas lundi, même si de fortes pluies ont frappé le week-end, provoquant une nouvelle montée des rivières, a déclaré Rich Cowger, le chef des pompiers de Columbus.

Une maison au confluent de Rosebud Creek et de la rivière Stillwater près d’Absarokee restait menacée lundi, a déclaré Cowger.

« Si cette maison s’éteint, c’est une menace directe pour l’infrastructure du comté », a-t-il déclaré. Les gens veulent également supprimer les embouteillages en amont, mais cela pourrait également créer des problèmes en aval, a-t-il déclaré.

Non loin de la rive de la rivière à Fromberg, la roulotte de Lindi O’Brien a été surélevée suffisamment haut pour éviter des dommages majeurs. Mais elle a obtenu de l’eau dans ses granges et ses hangars, a perdu une partie de sa volaille et a vu la maison de ses parents récemment décédés être inondée de plusieurs pieds d’eau.

Les élus qui se sont présentés pour visiter les dégâts à Red Lodge et Gardiner – villes touristiques du Montana qui servent de passerelles vers Yellowstone – ne se sont pas rendus à Fromberg pour voir sa dévastation. O’Brien a déclaré que le manque d’attention n’est pas une surprise étant donné l’emplacement de la ville, loin des principales routes touristiques.

Elle n’est pas rancunière mais s’est résignée à l’idée que si Fromberg se rétablit, ses quelque 400 habitants devront faire une grande partie du travail eux-mêmes.

« Nous prenons soin les uns des autres », a déclaré O’Brien alors qu’elle et deux amies de longue date, Melody Murter et Aileen Rogers, passaient au peigne fin des objets recouverts de boue éparpillés sur sa propriété. O’Brien, professeur d’art à l’école locale, avait réparé la maison de ses parents dans l’espoir de la transformer en location de vacances. Maintenant, elle n’est pas sûre que ce soit récupérable.

« Quand vous êtes fatigué et que vous faites caca, vous pouvez vous arrêter », a déclaré O’Brien à Murter et Rogers, dont les vêtements, les mains et le visage étaient enduits de boue.

À quelques pâtés de maisons de là, Matt Holmes a passé au peigne fin des tas de boue et de débris, mais n’a pas pu trouver grand-chose à sauver de la roulotte qu’il partageait avec sa femme et ses quatre enfants.

Holmes avait pris une journée de congé, mais a déclaré qu’il devait bientôt reprendre son travail dans la construction pour pouvoir recommencer à gagner de l’argent. On ne sait pas s’il peut rapporter suffisamment pour reconstruire. Sinon, Holmes a dit qu’il pourrait déplacer la famille en Louisiane, où ils ont des parents.

« Je veux rester dans le Montana. Je ne sais pas si nous pouvons », a-t-il déclaré.

___

Hanson a rapporté d’Helena.

Matthew Brown et Amy Beth Hanson, Associated Press