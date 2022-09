“Yellowstone”: le personnage de Kevin Costner prête serment en tant que gouverneur du Montana dans la bande-annonce de la saison 5

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a un nouveau gouverneur du Montana, et c’est le personnage de “Yellowstone” de Kevin Costner, John Dutton.

Paramount Network a publié une bande-annonce explosive pour la saison 5 de “Yellowstone”, donnant aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsque la série reviendra le 13 novembre.

Dans la vidéo d’aperçu, le rôle de Costner en tant que John Dutton a placé sa main sur une bible alors qu’il prête serment en tant que gouverneur du Montana.

“Moi, John Dutton, jure solennellement de défendre la constitution de l’État du Montana contre tous les ennemis, étrangers et nationaux.”

Après une saison record, la bande-annonce de l’émission continue de mettre en évidence différentes scènes de chaos, d’ennemis et de “guerre” une fois que le gouverneur Dutton prend le relais.

Le premier geste de Dutton en tant que gouverneur – comme on le voit dans la bande-annonce – consiste à licencier l’ancien personnel et à nommer le personnage de Kelly Reilly, Beth, comme son nouveau chef de cabinet.

La populaire série télévisée dramatique occidentale a été créée par Taylor Sheridan, nominé aux Oscars. La saison 5 présente une distribution d’ensemble acclamée par la critique, dont l’acteur oscarisé Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et bien d’autres.

Le personnage de Bentley, Jamie, est vu dans le clip “Yellowstone” disant : “Signer cet ordre est une déclaration de guerre”, alors que le gouverneur du Montana répond : “Nous sommes déjà en guerre”.

“Yellowstone” est produit par MTV Entertainment Studios et 101 Studios. La première de la saison 4 de la série a attiré plus de 14 millions de téléspectateurs, selon Paramount Network.

La série se concentre sur la famille Dutton, dirigée par le personnage de Costner, John, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu des États-Unis. Le ranch est en conflit constant avec ses frontières environnantes alors que des alliances changeantes, des meurtres non résolus et bien plus encore se déroulent dans “Yellowstone”.

Costner a partagé la bande-annonce de la saison 5 de “Yellowstone” sur son Instagram jeudi, avec la légende “Le pouvoir a un prix”.

“La bande-annonce officielle de la saison 5 de #YellowstoneTV est ICI ! Rendez-vous le dimanche 13 novembre. Ne manquez pas la première spéciale de deux heures, uniquement sur @paramountnetwork.”