«Yellowstone» et «Killers of the Flower Moon» mènent la résurgence du genre occidental à Hollywood

Avec « Yellowstone » et ses retombées qui dominent le petit écran et « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese qui remporte des critiques élogieuses au Festival de Cannes, le genre western est bel et bien vivant dans le divertissement.

« Les informations sur la mort du Western sont toujours très exagérées », a déclaré Andrew Nelson, historien du cinéma et directeur du Département des arts cinématographiques et médiatiques de l’Université de l’Utah, à Fox News Digital.

« L’Ouest américain a longtemps fonctionné comme un espace mythique où les gens peuvent s’imaginer mener des vies alternatives, plus authentiques et passionnantes.

« Alors que le » vieil ouest « de l’histoire n’occupe plus une place aussi importante dans notre imaginaire collectif qu’au XXe siècle, il reste une partie importante et puissante de notre culture populaire. »

Le genre est généralement associé à des histoires se déroulant entre les années 1850 et le début des années 1900, alors que les États-Unis s’étendaient vers l’ouest sur un nouveau territoire, à la fois littéral et figuré.

Il a atteint un sommet de popularité des années 1950 aux années 1970, date à laquelle il a fortement chuté.

« Le nombre de westerns à la télévision et dans les salles de cinéma a considérablement diminué au cours des années 1960 et 1970 et est resté très faible depuis. C’est le résultat d’un certain nombre de facteurs, notamment l’évolution démographique et les goûts », a expliqué Nelson.

Au fil des ans, il y a toujours eu des westerns, remontant à des films comme « Brokeback Mountain », « Dances with Wolves », « Unforgiven » et des séries comme « Deadwood » sur HBO, mais beaucoup moins que ce que nous avons vu à l’apogée du genre. popularité.

« La culture populaire occidentale saturait autrefois à un degré qu’il fallait connaître pour l’apprécier pleinement », a expliqué Nelson. « Imaginez si un film sur trois dans les salles était un western et que chaque chaîne de télévision diffusait au moins un western tous les soirs de la semaine. Cela s’est produit dans les années 1950. Ce n’est tout simplement pas possible dans les médias fracturés d’aujourd’hui.

« Même s’il y a beaucoup de films et d’émissions de super-héros aujourd’hui, vous pouvez les éviter si vous le souhaitez. Ce n’était pas possible à l’apogée du western. Il n’y avait pas moyen d’y échapper. »

Le western a également connu un changement significatif dans la façon dont il est abordé par la télévision et les cinéastes.

« Le succès oscarisé de ‘Dances with Wolves’ et ‘Unforgiven’ au début des années 1990 a marqué le passage du western d’un genre populaire à un genre prestigieux – le type de film ou d’émission que vous faites lorsque vous essayez de gagner un Oscar ou un Emmy », a-t-il déclaré.

Le buzz des Oscars a déjà commencé pour le prochain « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese.

Des critiques positives ont commencé à arriver après la première du film au Festival de Cannes ce mois-ci, où il a reçu une ovation debout de neuf minutes au générique.

Le film, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, est basé sur un livre du même nom sur les origines du FBI au milieu du meurtre de membres de la nation Osage dans l’Oklahoma après la découverte de pétrole sur des terres tribales.

« Killers of the Flower Moon » semble un choix quelque peu inattendu pour Scorsese, qui est surtout connu pour son travail dans les genres crime et gangster.

Mais ce n’est pas le seul western qui a attiré l’attention ces dernières années.

« The Power of the Dog », de 2021 et réalisé par Jane Campion (surtout connue pour son drame de 1992 « The Piano ») a été nominé pour cinq Oscars et en a remporté trois, dont celui du meilleur film.

« Le pouvoir du chien », avec Benedict Cumberbatch, Kodi-Smit McPhee et Kirsten Dunst, raconte l’histoire d’un éleveur intimidant. Il a accumulé 12 nominations aux Oscars mais n’en a remporté qu’une – celle du meilleur réalisateur pour Campion.

Nelson a expliqué pourquoi les réalisateurs sont souvent attirés par les westerns.

« Beaucoup des plus grands cinéastes et stars – de John Ford et John Wayne à Clint Eastwood et Kevin Costner – ont fait leur meilleur travail dans les westerns. C’est une partie importante de l’attrait durable du genre pour les cinéastes – l’idée que le western est un toile remarquablement expressive sur laquelle nos meilleurs cinéastes ont fait leur meilleur travail.

« Des films comme ‘The Power of the Dog’ et ‘Killers of the Flower Moon’ sont faits pour gagner des prix, pas pour battre des records au box-office. C’est un changement significatif par rapport à l’apogée du genre. »

Kevin Costner, qui a joué et réalisé « Dances with Wolves », qui a remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Costner, est un fan du genre et comprend sa popularité.

Tout au long de sa carrière, il a joué dans des films comme « Silverado », « Wyatt Earp » et « Open Range » avant de faire sa première apparition régulière à la télévision dans « Yellowstone ».

« Yellowstone », créé par Taylor Sheridan et produit en partie par Costner, suit la saga de la famille Dutton, dirigée par John Dutton de Costner. Il met en vedette Cole Hauser, Wes Bentley, Luke Grimes et Kelly Reilly alors qu’ils font face à un paysage changeant et à des menaces pour leur vie de ranch.

Il a été diffusé pour la première fois en 2018 sur le réseau Paramount et a rapidement développé une base de fans passionnés et dévoués qui continue de croître.

Lorsque la première moitié de la saison 5 a débuté l’automne dernier, elle a battu des records avec 12,1 millions de téléspectateurs en direct et le même jour, donnant à la série son plus grand début à ce jour et en faisant la meilleure première de la série scénarisée de 2022.

Avec ce niveau global de popularité, la série a engendré plusieurs retombées avec de grands noms, comme « 1923 » avec Harrison Ford et Helen Mirren et « 1883 » avec Sam Elliot, Tim McGraw et Faith Hill.

Il y a d’autres séries à venir, notamment « Lawmen: Bass Reeves » avec Dennis Quaid et David Oyelowo, « 1944 », et une série sans titre de Matthew McConaughey.

Malgré l’expansion de l’univers « Yellowstone », Nelson note qu’il existe une distinction significative entre l’ancien temps et maintenant.

« Numériquement parlant, il n’y a pas eu de véritable augmentation des films et des programmes de télévision occidentaux ces dernières années », a déclaré Nelson. « Quoi a changé est la visibilité de ce que j’appellerais des exemples de prestige du genre. »

« Yellowstone » n’a pas vu l’amour de la nomination aux Emmys comme d’autres séries occidentales, telles que « Deadwood », mais elle est plus populaire que jamais auprès du public.

Et bien que la série qui a contribué à relancer la popularité du western à la télévision touche à sa fin cet été, entre ses retombées et des films comme « Killers of the Flower Moon », il y a encore beaucoup d’histoires occidentales racontées.