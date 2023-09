Deux des familles les plus dramatiques de la télévision ont failli entrer en collision lorsqu’un membre de l’équipe Kardashian-Jenner a révélé qu’ils avaient presque infiltré le ranch Dutton en tant que membre de la distribution de la série télévisée « Yellowstone ».

Lors de la première de la saison 4 des « Kardashians », la matriarche Kris Jenner a déclaré à sa famille : « Je suis tellement excitée de regarder le prochain épisode de « Yellowstone ». » Son émission a été filmée il y a plusieurs mois, alors que « Yellowstone » était encore diffusé. de nouveaux épisodes.

« [If] ce n’était pas pour toi, je serais une star de « Yellowstone » », a répondu son amour de longue date, Corey Gamble.

Jenner, 67 ans, et Gamble, 42 ans, ont rendu public leur relation depuis 2015, peu de temps après son divorce avec Caitlyn Jenner. Gamble était auparavant le manager de la tournée de Justin Bieber.

De retour dans l’épisode, Kim Kardashian, confuse, demande si Gamble a vraiment raté une opportunité de participer à l’émission à succès en streaming.

« C’est exact », intervient Jenner. « Parce que je lui ai dit de dire non… Je pensais qu’il allait avoir une relation amoureuse. »

Outre les drames ancestraux et familiaux, « Yellowstone » est connu pour ses scènes romantiques torrides.

Khloé Kardashian a rapidement laissé entendre que si les rôles étaient inversés, Jenner ferait certainement le show.

« Mais s’ils disaient qu’ils voulaient que vous jouiez et embrassiez Kevin Costner », a déclaré Khloé à propos de l’ancienne star de la série, « je suis sûre que vous l’accepteriez. »

« Oh, c’est un oui difficile », a admis Jenner.

Il a été récemment révélé que Costner ne reviendrait pas pour la dernière saison de la série. Les spéculations sur une querelle entre l’acteur et la production n’ont été alimentées que par un retard dans le tournage des nouveaux épisodes, qui a finalement été prolongé en raison de la grève des scénaristes hollywoodiens.

Costner a développé la controverse, expliquant qu’il ne reviendrait pas pour la deuxième partie de la saison 5, dont Paramount Network avait précédemment confirmé qu’elle serait la dernière de la série, alors qu’il combattait au tribunal son ex-femme Christine Baumgartner.

L’acteur semble avoir contesté le temps de production supplémentaire nécessaire au tournage de « Yellowstone », alors qu’il travaillait sur un projet distinct, « Horizon ».

« À un moment donné, ils ont voulu changer les choses », a déclaré Costner devant le tribunal à propos du processus de tournage de « Yellowstone ». « Ils voulaient faire 5A et 5B… [which] affecté « Horizon ». J’allais faire mon film « Horizon » et quitter cette série, faire mon film, puis faire B. . . Un spectacle que je ne faisais qu’une fois par an, je le fais maintenant deux fois. »

Costner a expliqué qu’on lui avait proposé 24 millions de dollars pour faire les saisons cinq, six et sept de « Yellowstone », avant que le calendrier ne soit rompu et que le spectacle a été annulé.

Tracy Wright et Lauryn Overhultz de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.