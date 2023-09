Yellowknife n’a jamais eu de plan d’évacuation à l’échelle de la ville

La Ville de Yellowknife n’avait pas de plan concret pour une évacuation à grande échelle de la capitale des Territoires du Nord-Ouest avant d’être forcée d’en mettre un en œuvre le mois dernier.

« Nous étions absolument prêts avec notre plan d’abri sur place . Le concept même d’évacuation de la ville entière de Yellowknife n’est pas quelque chose qui est envisagé dans nos plans d’urgence, ni dans celui du GTNO. [Government of Northwest Territories] », a reconnu la directrice municipale Sheila Bassi-Kellett, lors d’une conférence de presse lundi.

L’ordre d’évacuation de la ville, qui dure depuis plusieurs semaines, sera officiellement levé mercredi après-midi, ce qui signifie qu’environ 22 000 personnes rentreront chez elles depuis l’Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Yukon et ailleurs.

Dans les semaines et les jours précédant l’ordre d’évacuation de Yellowknife, Ndilǫ, Dettah et Ingraham Trail le 18 août, les responsables de la ville ont déclaré que si un incendie de forêt menaçait Yellowknife, le plan était de déplacer les gens des sections les plus à risque de la ville. la ville vers d’autres quartiers de la ville, avec le multiplex servant de centre d’évacuation pour les personnes déplacées.

Cela n’a pas beaucoup de sens pour Alain Normand, qui enseigne la communication en matière de gestion des urgences à l’Université York. Il a déclaré qu’un plan d’abri sur place ne fonctionnerait pas en cas d’incendie de forêt.

« Vous les gardez dans la zone où se trouve l’incendie », a-t-il déclaré, ajoutant que le plan initial de la ville n’envisageait pas la détérioration de la qualité de l’air.

Normand, qui a suivi l’évacuation de Yellowknife aux nouvelles, a également déclaré que, compte tenu de la géographie de Yellowknife et de l’intensité croissante des incendies de forêt, il était presque acquis que Yellowknife serait un jour menacée par un incendie à grande échelle. Il a déclaré qu’une ville aussi éloignée que Yellowknife aurait dû avoir un plan en place et que ce plan aurait dû être rendu public.

Sukhmanpreet Dhindsa, une résidente de Yellowknife, a déclaré qu’au moment où l’alerte d’évacuation de la ville a été déclenchée le 15 août, pour les parties ouest de la ville uniquement, elle avait perdu toute confiance dans le contrôle de la situation par les autorités locales. L’ordre d’évacuation de toute la ville a ensuite été annoncé le lendemain.

« Lorsque l’évacuation a eu lieu, il était très évident qu’ils n’avaient pas de plan », a déclaré Dhindsa.

« A l’avenir, je n’aurai aucune confiance dans la ville et dans le [N.W.T. government] avec toute sorte d’évacuation ou de gestion des urgences.

« Tant de variables différentes », a déclaré le maire

Dans le printemps et plus tôt ceci été la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré que le plan d’urgence de la ville n’entrait pas dans les détails parce qu’il y avait « tellement de scénarios différents » qui pourraient affecter une intervention d’urgence.

« Il y a tellement de variables différentes qui entrent en jeu », a-t-elle déclaré dans une précédente entrevue avec CBC News. « Il s’agit d’avoir un cadre d’évacuation et d’y parvenir. »

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré à plusieurs reprises avant l’évacuation que le plan serait que les gens s’abritent sur place, le multiplex servant de centre d’évacuation. (Sidney Cohen/CBC)

Alty a déclaré dans un bref courriel adressé à CBC News le 1er septembre qu’elle ne serait disponible pour une entrevue sur la stratégie d’évacuation qu’après la réunion du comité de gouvernance et des priorités de la ville au cours de la semaine du 25 septembre.

Elle a également déclaré que la ville devait procéder à « un examen complet de tout » lié à l’évacuation de la ville.

La ville n’a pas répondu directement aux questions concernant les critiques concernant sa planification d’une évacuation à grande échelle. Mais la porte-parole Sarah Sibley a déclaré mardi dans un courrier électronique que « la ville dispose d’un plan d’urgence qui comprend un cadre d’évacuation d’urgence ».

Cependant, lorsque la ville a publié pour la première fois un aperçu du cadre le 26 juillet, elle a précisé que le cadre n’était pas la même chose qu’un plan d’évacuation. Un plan, avait alors indiqué la ville, n’avait pas été finalisé.

Sibley a écrit que la ville est responsable de la planification et de l’intervention d’urgence « et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour planifier et gérer une urgence ».

« Le plan d’urgence des TNO indique clairement que lorsque les autorités locales ont besoin d’aide, elles demandent au GTNO ; et lorsque le GTNO a besoin d’aide, il demande au Canada », a-t-elle écrit.

Sibley a déclaré que la ville ne pouvait pas fournir une réponse plus détaillée car le personnel était occupé à préparer le retour des résidents mercredi, lorsque l’ordre d’évacuation sera levé.

Sophia Craig-Massey est une spécialiste professionnelle de la gestion des urgences et des catastrophes qui enseigne la gestion des catastrophes à l’Université York. Elle n’était pas surprise que Yellowknife n’ait pas de plan d’évacuation à grande échelle.

Elle a déclaré que la planification d’urgence doit être flexible, car une situation d’urgence peut changer rapidement. C’est pourquoi aucun détail n’a probablement été fourni avant l’ordre d’évacuation, a-t-elle déclaré.

« Il n’existe pas d’approche universelle en matière de gestion des urgences en cas de catastrophe », a-t-elle déclaré.

Cependant, Craig-Massey a déclaré qu’à mesure que de plus en plus de catastrophes se produisent au Canada, il est de plus en plus courant que les planificateurs d’urgence et les municipalités élaborent des « plans spécifiques aux risques ».

« Nous voulons savoir quel est le véritable… plan pour les gens »

Le 26 juillet, deux jours après l’évacuation de la communauté de Behchokǫ, dans les Territoires du Nord-Ouest, sous la menace du même incendie de forêt qui a ensuite forcé l’évacuation de Yellowknife, et après la pression croissante des résidents et des médias, la ville a publié un lien vers un cadre d’évacuation . Ce document contenait également peu de détails concrets.

Le cadre de six pages traite du processus de déclaration d’une évacuation, des différents types d’évacuation et d’un organigramme comprenant des étapes telles que « comprendre la menace » et « déterminer la zone à risque ».

Il ne précise pas où les évacués pourraient aller, ni comment les résidents en fuite pourraient trouver les ressources nécessaires – comme l’essence et les toilettes – le long de la route.

Dhindsa n’a pas été impressionnée.

« [The framework] c’est comme qui va prendre des décisions. Par exemple, nous ne nous soucions pas de savoir qui va prendre les décisions dans le cadre de votre plan d’urgence », a déclaré Dhindsa.

« Nous voulons savoir quel est le plan réel, sur le terrain, pour les gens. »

Un nuage de fumée orange est arrivé à Yellowknife le 13 août, quelques jours avant l’évacuation de la ville. (Luke Carroll/CBC)

À la mi-août, alors que la menace d’incendies de forêt à Yellowknife augmentait, de nombreux résidents de la ville ont demandé un plan global d’évacuation à l’échelle de la ville. Au lieu de cela, la ville a dit aux habitants que si l’on en arrivait à cela, ils recevraient avertissement .

Ce n’était pas le cas.

Aucune alerte d’évacuation à l’échelle de la ville n’a été émise auparavant on a dit à tout le monde de partir .

Le ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, Shane Thompson, qui a finalement ordonné l’évacuation de Yellowknife, a refusé d’être interviewé pour cette histoire. Un porte-parole a déclaré que Thompson était « toujours concentré sur la façon de surmonter les incendies et les évacuations » et qu’il se trouverait à Enterprise, Hay River et Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au cours des deux prochains jours.

Un « échec total », selon un expert

L’ordre d’évacuation est arrivé soudainement le 16 août, vers 19h40, et n’a donné aucune information sur l’endroit où les évacués devaient se rendre.

«Pour moi, prendre la décision de ne pas évacuer dans un premier temps, puis de la changer, est la pire chose que l’on puisse faire», a déclaré Alain Normand, expert en gestion des urgences de l’Université York.

L’ordre n’a même pas été émis par la ville elle-même. Elle a été donnée par Thompson, le ministre du gouvernement territorial, qui avait officiellement pris en charge les interventions d’urgence quelques heures plus tôt.

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré qu’il s’agirait d’une évacuation progressive, mais aucun détail sur les phases n’a été initialement fourni. Pendant ce temps, des milliers d’habitants se sont rapidement dirigés vers la seule autoroute en dehors de la ville et sont repartis pendant la nuit.

Les résidents de Yellowknife quittent la ville par l’autoroute 3, la seule autoroute à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté, après l’ordre d’évacuation émis le mois dernier. (Pat Kane/Reuters)

Normand a déclaré qu’une véritable approche progressive aurait pu être utilisée dans ce cas, si la ville avait eu un plan d’évacuation détaillé quartier par quartier dont la communauté était au courant avant l’annonce.

Normand a déclaré que, compte tenu de la population de la ville, il est probable que 6 000 voitures se trouvaient sur l’autoroute en dehors de la ville cette première nuit après l’annonce de l’ordre.

« Il s’agissait de messages contradictoires… sans instructions spécifiques sur où aller, comment s’y rendre, et sans ressources pour pouvoir y arriver », a-t-il déclaré.

Ceux qui ont pris l’avion ont vécu des moments encore pires, avec de nombreux heures d’attente dans les files d’attente pour les vols d’évacuation .

Alain Normand, qui enseigne la communication en matière de gestion des urgences à l’Université York, affirme que la ville de Yellowknife a échoué dans sa stratégie d’évacuation. (Luke Carroll/CBC)

Certains pourraient affirmer que l’évacuation de Yellowknife a été un succès : la grande majorité des résidents ont quitté la ville en toute sécurité et aucun décès ni blessé inattendu n’a été signalé.

Mais pour Normand, l’évacuation fut un « échec complet ». Il a déclaré que la ville pouvait encore se racheter grâce à la manière dont elle gèrerait la rentrée mercredi.

Bien que la vision de Normand pour une rentrée réussie semble sensiblement différent de ce que la ville a annoncé le 1er septembre .

« Vous ne pouvez pas simplement dire : ‘Les gens, OK, vous pouvez revenir' », a-t-il déclaré.

Normand a dit que les gens devraient retourner quartier par quartier.

« Pour l’instant, ils ont échoué, à mon avis… Ils n’ont pas fait du très bon travail en matière d’évacuation. Comment vont-ils s’en sortir avec la rentrée ? Nous verrons. »