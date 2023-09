CNN

Parmi les nombreux cadeaux sombres que l’étrange série à succès de Showtime « Yellowjackets » nous propose, le plus juteux cette saison est de loin la musique.

Le spectacle – qui oscille entre une troupe de footballeurs adolescents piégés dans la nature canadienne des années 1990 après un accident d’avion et les adultes correspondants des survivants d’aujourd’hui – embrasse la nostalgie, incorporant des airs longtemps chéris de la fin du siècle dernier, avec des produits de base de Tori Amos, des premiers Smashing Pumpkins, Massive Attack, Veruca Salt et bien plus encore.

Dans l’épisode de dimanche de « Yellowjackets », la reine du rock alternatif Alanis Morissette fera ses débuts avec une version de la chanson thème de la série, « No Return », et l’a déjà publiée en single.

L’une des utilisations les plus inattendues et les plus réussies de la musique de retour est survenue dans le premier épisode de la saison 2 le mois dernier, lorsque Jeff de Warren Kole a eu un moment pour lui seul dans la voiture après un rendez-vous intense avec sa femme Shauna (Melanie Lynskey) – au cours de laquelle il rocke sur « Last Resort » de Papa Roach (bien sûr, le morceau est sorti en 2000, mais cela n’enlève rien à son ambiance rétro).

Dans une interview avec CNN, la superviseure musicale de l’émission, Nora Felder, a expliqué que la sélection de chansons de Papa Roach était scénarisée et « servait d’exutoire physique parfait pour Warren dont les sentiments d’anxiété étaient élevés alors qu’il était assis seul dans son garage ».

Cependant, d’autres moments marquants du scénario lui appartiennent et Felder apprécie l’opportunité de faire correspondre ces moments avec les bonnes chansons de l’époque.

« Je me replonge dans l’époque et l’esprit du temps alors que je commence à créer mes playlists pour la série », a-t-elle déclaré. « La principale chose que j’essaie de garder à l’esprit est de rester fidèle à l’histoire et de la laisser me dire ce dont elle pourrait avoir besoin musicalement. »

Par exemple, dans le même épisode : le placement du morceau signature d’Amos « Cornflake Girl », tiré de son deuxième album révolutionnaire de 1994, « Under the Pink ».

La chanson – qui porte à juste titre les paroles « Les choses deviennent un peu dégoûtantes » au moment où l’adolescente Shauna (Sophie Nélisse) est sur le point d’ingérer quelque chose d’impensable – « est venue assez rapidement à l’esprit comme une possibilité » à Felder.

« J’ai senti que les paroles d’Amos pourraient servir de rampe de lancement idéale pour la fin du premier épisode – non seulement comme reflet de l’état d’esprit de la jeune Shauna », a-t-elle noté, « mais aussi comme reflet des humeurs et mentalités passées et présentes vécues ». par les autres personnages des « Gilets jaunes » de la saison 2. »

Le travail de Felder est un défi, dans le sens où il existe souvent une liste de souhaits idéale pour une chanson à un moment donné dans chaque scénario, qui peut ensuite changer soit pour des raisons techniques, soit parce que les besoins de la scène évoluent au cours de la production, comme le résultat de nombreux éléments, y compris les performances des acteurs.

« Tous les membres de l’équipe veulent toujours la meilleure sélection de chansons possible pour améliorer l’histoire », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous arrivons à la post-production, la question qui revient souvent parmi nous au cours du processus de collaboration est simplement : Pensons-nous que nous pouvons battre cela ? »

Au cours de ce processus de collaboration, Felder dit qu’elle ne « croit pas qu’il existe une feuille de route exacte sur la façon de fusionner des chansons avec une scène ou une histoire donnée ».

« Je dis toujours : « Laissez l’image vous dire ce dont elle a besoin ». (Un peu comme le Wilderness, je suppose ?) »

Un autre moment qui semble parfaitement intégré à la musique jouée est la désormais célèbre scène du « dernier souper » du deuxième épisode de la semaine dernière, qui présente « Climbing By The Walls » de Radiohead de leur époustouflant album de 1995 « OK Computer » sur la bande originale.

« La chanson semble faire référence à ces monstres indescriptibles qui peuvent vivre dans la tête », a noté Felder, faisant référence aux étranges hallucinations collectives que subit le groupe en cannibalisant l’un des leurs. « Je ne peux pas penser à une façon plus parfaite d’accentuer de manière obsédante (cette) scène, alias ‘la fête’. »

Pour comprendre à quel point la musique est importante pour la sensation ambiante spécifique de « Yellowjackets », il suffit de regarder la bande-annonce super effrayante de la saison 2 de la série, qui présente l’interprétation exceptionnelle et obsédante de Florence + The Machine du hit intemporel de No Doubt de 1995. , « Juste une fille. »

« Je suis un grand fan de « Yellowjackets » et de cette époque musicale, et cette chanson en particulier a eu un impact énorme sur moi en grandissant, donc j’étais ravi qu’on me demande de l’interpréter d’une manière « profondément troublante » pour le spectacle. « , a déclaré la chanteuse du groupe Florence Welch dans un communiqué partagé avec CNN.

«Nous avons essayé d’ajouter des éléments d’horreur à cette chanson emblématique pour qu’elle corresponde au ton de la série. Et comme quelqu’un dont le premier amour musical était le pop punk et Gwen Stefani, c’était un travail de rêve.

De sa collaboration avec « Yellowjackets », Morrisette s’est également sentie inspirée par la série.

« Je vois des parallèles entre ‘Yellowjackets’ et mon point de vue lors de l’écriture de chansons : l’intensité pure, le fait d’aller vers la jugulaire sans crainte d’aller vers le profane », a déclaré Morissette dans un communiqué. « J’ai consacré toute ma carrière à soutenir l’autonomisation des femmes et des personnes sensibles, et à voir le monde à travers le prisme féminin. Ce qui est si merveilleux dans cette série, c’est que chaque personnage peut être dynamique et complexe, par opposition à un personnage trop simpliste et réduit. versions de femmes. Je me sens honoré de faire partie de l’héritage des « Gilets jaunes ».