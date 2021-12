En l’honneur de la prochaine version haute définition, remasterisée et remixée de Yellowcard de leur album « One For The Kids », le groupe partage un avant-goût avec une nouvelle interprétation d’un morceau bien-aimé.

Noël est arrivé tôt pour les enfants punks, en particulier ceux qui ont grandi dans les années 2000. Carte jaune – le groupe de Jacksonville, en Floride, qui s’est frayé un chemin unique à travers une mer de Vans à damiers et des swoops emo de Manic Panic avec des accords et des harmonies power-punk de Sean Mackin violon – sortira une version remasterisée des années 2001 Un pour les enfants le vendredi (17 décembre). Et comme tout bon parent, ils permettent à leurs enfants d’ouvrir un cadeau avant le grand jour – dans ce cas, une nouvelle version de « Star Struck ». Première ici sur HollywoodLa Vie, « Star Struck (Remix/Remaster) » présente une version plus propre et plus nette du morceau.

Ou, comme le groupe Ben Harper nous dit que le son est « amélioré » pour 2021. « La version remixée/remasterisée de » Star Struck « est le classique Yellowcard amélioré sur le plan sonore », partage-t-il. « Si vous êtes un fan de Yellowcard ou de pop-punk, c’est un incontournable, et l’album entier deviendra l’un de vos favoris. »

La prévente du vinyle remasterisé a augmenté pendant le Cyber ​​Monday – cliquez ici pour le vérifier – et avec la pénurie et le retard très médiatisés du vinyle, la version numérique arrive une semaine avant Noël, pour retenir les fans jusqu’à ce qu’ils mettent la main sur le pressage de l’édition spéciale. « La version remixée et remasterisée est One for the Kids en haute définition », a déclaré Ben Harper. Tournoyer lors de l’annonce de la nouvelle version en novembre. « C’est une toute nouvelle expérience d’écoute dans son intégralité, et vous entendez et ressentez des sons que vous n’aviez pas auparavant. Les fans qui ont grandi sur cet album seront époustouflés et les auditeurs novices seront attirés par celui-ci. Cette réédition est un fantastique cadeau d’anniversaire ou de Noël pour les fans de Yellowcard et de pop-punk du monde entier.

Sorti le 3 avril 2001, sur Lobster records, Un pour les enfants était le troisième long métrage de Yellowcard. Le groupe a déménagé de Floride à Thousand Oaks, en Californie, pour enregistrer l’album. « C’était un énorme ajustement », a déclaré un jeune de 23 ans. Clé Ryan dit au Los Angeles Times en 2003. « Nous sommes passés d’être à l’université et soutenus par nos parents à être complètement seuls et à nous inquiéter de la façon de payer notre loyer. » Le groupe a utilisé cette transition pour affiner son son et passer à la prochaine étape de sa carrière (tout en passant également sur la scène principale du Warped Tour 2004.)

Assez drôle, alors que 2021 Ben dit que la nouvelle version de Un pour les enfants va résonner avec les pop-punks, Ryan de 2003 propose cette prise : « Le pop-punk est l’oxymore le plus ridicule de la langue anglaise. Nous sommes un groupe de rock, nous faisons juste notre truc.

Précommandez le remixé et remasterisé Un pour les enfants ici.