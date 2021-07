Yellen voit «plusieurs mois d’inflation rapide» avant de s’atténuer, s’inquiète de l’impact sur le logement

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti jeudi que les prix pourraient continuer à augmenter pendant plusieurs mois, même si elle s’attend à ce que la récente flambée d’inflation s’atténue avec le temps.

Dans une interview à CNBC, la responsable du Cabinet a ajouté qu’elle s’inquiétait des problèmes que l’inflation pourrait poser aux familles à faible revenu cherchant à acheter une maison à un moment où les valeurs immobilières montent en flèche.

« Nous aurons encore plusieurs mois d’inflation rapide », a déclaré Yellen à Sarah Eisen lors d’une interview « Closing Bell ». « Je ne dis donc pas qu’il s’agit d’un phénomène d’un mois. Mais je pense qu’à moyen terme, nous verrons l’inflation revenir à des niveaux normaux. Mais, bien sûr, nous devons garder un œil attentif. «

L’indice des prix à la consommation, qui mesure les coûts d’un large éventail d’articles, a augmenté de 5,4 % en juin, le rythme le plus rapide en près de 13 ans. Hors alimentation et énergie, la jauge a augmenté de 4,5%, l’accélération la plus rapide en près de 30 ans. Les prix que les producteurs de biens et services reçoivent pour leurs produits ont bondi de 7,3%, un record pour les données remontant à 2010.

De plus, les prix des logements dans les plus grandes villes du pays ont grimpé de près de 15 % dans les mesures les plus récentes de S&P CoreLogic Case-Shiller.

Tout cela s’est ajouté à la crainte que les pressions inflationnistes ne bloquent la reprise économique agressive des États-Unis, l’escalade immobilière faisant craindre une bulle.

« Je ne pense donc pas que nous voyions le même genre de danger que celui que nous avons vu à l’approche de la crise financière en 2008 », a déclaré Yellen. « C’est un phénomène très différent. Mais je m’inquiète de l’abordabilité et des pressions que la hausse des prix des logements créera pour les familles qui achètent une première maison ou qui ont moins de revenus. »