Yellen se rend aux réunions du FMI et de la Banque mondiale au Maroc, à l’ombre du chaos politique américain

Par David Lawder

WASHINGTON (Reuters) – La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se rendra la semaine prochaine au Maroc aux réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour insister sur les priorités américaines, notamment l’augmentation du financement des institutions, sur fond de chaos politique au Congrès américain.

Le Trésor a déclaré vendredi que Yellen travaillerait lors des réunions dans la ville de Marrakech pour faire avancer les réformes de la Banque mondiale et d’autres banques multilatérales de développement qu’elle a lancées il y a un an afin d’élargir leurs missions au-delà de la réduction de la pauvreté pour aider à lutter contre le changement climatique et d’autres problèmes mondiaux. défis.

Yellen fera également pression sur les pays membres du FMI pour qu’ils contribuent à augmenter les ressources de prêt basées sur les quotas du Fonds sans aucun changement dans sa structure d’actionnariat qui donnerait plus de poids aux grands pays émergents tels que la Chine, l’Inde et le Brésil.

Un responsable du Trésor américain a également déclaré que Yellen plaiderait pour que les pays et les institutions présents aux réunions fournissent autant de financements que l’Ukraine en a besoin pour lutter contre l’invasion russe.

Mais le voyage de Yellen, qui comprend un arrêt ultérieur à Luxembourg pour une réunion des ministres des Finances de l’Eurogroupe le 16 octobre, fait suite à une crise de financement aux États-Unis qui a vu le Congrès éviter de peu la fermeture du gouvernement fédéral grâce à une mesure de financement temporaire qui n’incluait pas demandé des fonds pour l’Ukraine.

Les républicains radicaux du Congrès ont également mené une révolte qui a abouti à l’éviction sans précédent du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Les efforts visant à remplacer McCarthy pourraient retarder des dépenses plus permanentes et d’autres lois.

La représentante Nikki Budzinski, une démocrate de l’Illinois, s’est dite préoccupée par l’image d' »instabilité et de chaos » dans son pays alors que Yellen fait pression sur les intérêts américains à l’étranger.

« Je pense que tout le monde dans le monde y prête attention. L’Amérique est en tête et cela ne passe pas inaperçu », a déclaré Budzinski à Reuters.

Lorsqu’on lui a demandé si le drame au Congrès avait porté atteinte au message de Yellen, le responsable du Trésor a répondu qu’elle jouissait de sa crédibilité sur la scène mondiale parce qu’elle avait été capable de répondre à des questions telles que la mobilisation du soutien à l’Ukraine.

Le responsable a déclaré que les plans de financement du FMI et de la Banque mondiale proposés par le Trésor devraient avoir un certain attrait bipartisan au Congrès. L’administration Biden a cherché à présenter les institutions comme des alternatives aux emprunts auprès de la Chine pour les pays.

« Plus largement, sur toute une série de questions, il nous suffit d’aller sur place et de parler à nos partenaires », a déclaré le responsable. « Ils comprennent que chaque pays a sa propre politique, et tout le monde le comprend, et il vous suffit donc d’essayer d’accomplir ce que vous pouvez et de parler à vos partenaires pendant que vous y êtes. »

Le responsable a déclaré qu’au Luxembourg, Yellen discuterait avec ses homologues européens des moyens de mieux aligner les approches américaine et européenne à l’égard des pratiques économiques de la Chine.

Yellen a clairement indiqué lors d’une visite à Pékin en juillet que l’administration Biden recherchait une saine concurrence avec la Chine sur la base de règles du jeu équitables, mais n’hésiterait pas à protéger ses intérêts de sécurité nationale et à « réduire les risques » pour ses chaînes d’approvisionnement.

Lorsqu’on lui a demandé si Yellen rencontrerait des responsables chinois à Marrakech, la responsable a refusé de commenter son calendrier de réunions bilatérales.

(Reportage de David Lawder et Andrea Shalal ; édité par Robert Birsel)