Yellen pousse des impôts plus élevés, des syndicats plus forts et plus de concurrence à la Chambre des États-Unis

L’administration cherche également à imposer un impôt minimum sur les sociétés au niveau mondial dans le but d’empêcher les entreprises de délocaliser leurs bases pour éviter des prélèvements plus élevés dans leur pays.

Dans un discours à la Chambre de commerce américaine, Yellen a réitéré l’intention de la Maison Blanche d’augmenter les impôts sur les entreprises et les plus hauts revenus dans le cadre d’un ambitieux plan de dépenses d’infrastructure.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a appelé mardi les chefs d’entreprise à payer des impôts plus élevés pour soutenir les dépenses de relance du gouvernement, et a soutenu des syndicats plus forts et abaissant les barrières à la concurrence étrangère.

Parallèlement à la position sur les impôts et les infrastructures, Yellen a parlé de l’inégalité et a déclaré qu’elle était en partie favorisée par un manque de pouvoir de négociation de la part des travailleurs, un point sensible potentiel pour les propriétaires d’entreprise à un moment où seulement un peu plus de 10% de tous les travailleurs. appartiennent à des syndicats.

« Les travailleurs, en particulier les salariés à bas salaires, ont vu la croissance des salaires stagner pendant plusieurs décennies, malgré la hausse globale de la productivité et du revenu national », a-t-elle déclaré. « Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette tendance troublante, mais un facteur important est l’érosion du pouvoir de négociation des travailleurs. »

Elle a également évoqué les avantages de la concurrence mondiale.

L’ancien président Donald Trump avait poussé des politiques telles que les tarifs douaniers, combattu le vol chinois de la technologie américaine et d’autres propriétés intellectuelles et tiré les États-Unis de plusieurs pactes commerciaux mondiaux. Yellen, cependant, a déclaré que la concurrence étrangère devrait être la bienvenue.

« Laissons les autres innover et avancer. Cherchons à avancer plus vite et plus loin. Nous bénéficions en fin de compte des retombées positives de l’innovation où qu’elle se produise », a-t-elle déclaré. « Comme dans toute compétition, si vous perdez une compétition, vous travaillez plus dur pour gagner la suivante. Plus la compétition est bonne, plus vous deviendrez fort. Cela a été la manière américaine. »