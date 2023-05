Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche qu’il n’y avait « pas de bonnes options » pour les États-Unis pour éviter une « calamité » économique si le Congrès ne parvenait pas à relever la limite d’emprunt du pays de 31 381 milliards de dollars dans les semaines à venir. Elle n’a pas exclu que le président Joe Biden contourne les législateurs et agisse de son propre chef pour tenter d’éviter un tout premier défaut fédéral.

Ses commentaires ont ajouté encore plus d’urgence à une réunion à enjeux élevés mardi entre Biden et les dirigeants du Congrès des deux partis.

Les démocrates et les républicains sont en désaccord sur la question de savoir si la limite de la dette devrait même faire l’objet de négociations. Les législateurs du GOP, dirigés par le président de la Chambre Kevin McCarthy de Californie, exigent des réductions de dépenses en échange d’un relèvement du plafond d’emprunt, tandis que Biden a déclaré que la menace de défaut ne devrait pas être utilisée comme levier dans les pourparlers budgétaires.

Yellen, interviewé sur ABC « This Week », a brossé un tableau désastreux de ce qui pourrait arriver si la limite d’emprunt n’était pas augmentée avant que le département du Trésor n’ait épuisé ce qu’il appelle des « mesures extraordinaires » pour fonctionner sous le plafond actuel. Ce moment, a-t-elle dit, devrait arriver début juin, peut-être dès le 1er juin.

« Qu’il s’agisse d’un défaut de paiement des intérêts sur la dette ou des paiements aux bénéficiaires de la sécurité sociale ou aux prestataires de Medicare, nous n’aurions tout simplement pas assez d’argent pour remplir toutes nos obligations », a-t-elle déclaré. « Et il est largement admis que le chaos financier et économique s’ensuivrait. »

Une augmentation du plafond de la dette n’autoriserait pas de nouvelles dépenses fédérales. Cela ne permettrait d’emprunter que pour payer ce que le Congrès a déjà approuvé.

La réunion de Biden à la Maison Blanche avec McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, DN.Y., le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., Seront les premiers pourparlers de fond entre Biden et McCarthy en mois.

Le 26 avril, les républicains de la Chambre ont adopté un projet de loi qui augmenterait le plafond de la dette mais imposerait d’importantes réductions des dépenses fédérales. Mais il est peu probable que ces coupes gagnent le soutien de tous les républicains du Sénat contrôlé par les démocrates, et Biden a déclaré qu’il ne négocierait sur les dépenses du gouvernement qu’une fois que le Congrès aura écarté le risque de défaut.

Le sénateur de l’Arizona, Kyrsten Sinema, un indépendant qui a quitté le Parti démocrate en décembre, a encouragé Biden et McCarthy à se rencontrer à mi-chemin.

« Il n’y aura pas qu’une simple limite de dette propre – les votes n’existent pas pour cela », a-t-elle déclaré à « Face the Nation » de CBS. « Donc, plus tôt ces deux gars entrent dans la pièce et écoutent ce dont l’autre a besoin, plus ils sont susceptibles de résoudre ce défi et de protéger la foi et le crédit des États-Unis d’Amérique. »

On a demandé à Yellen sur ABC si Biden pouvait contourner le Congrès en citant le 14e amendement de la Constitution selon lequel la « validité » de la dette américaine « ne doit pas être remise en question ». Yellen n’a pas répondu de manière définitive, mais a déclaré que cela ne devrait pas être considéré comme une solution valable.

« Nous ne devrions pas en arriver au point où nous devons nous demander si le président peut continuer à émettre de la dette. Ce serait une crise constitutionnelle », a-t-elle déclaré.

« Que faire si le Congrès manque à ses responsabilités ? Il n’y a tout simplement pas de bonnes options », a-t-elle ajouté.

Le sénateur James Lankford, R-Okla., A convenu des risques d’invoquer le 14e amendement, Il a déclaré à ABC que la Constitution est « très claire que les dépenses – tous ces détails concernant les dépenses et l’argent doivent en fait passer par le Congrès ».

La question du 14e amendement a été étudiée par les avocats de l’administration Obama lors de la confrontation du plafond de la dette en 2011, qui a informé le refus de Biden de négocier maintenant avec les républicains sur l’augmentation du plafond de la dette. À l’époque, les avocats du ministère de la Justice ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le président avait le pouvoir unilatéral d’émettre de nouvelles dettes.

Biden, dans une interview avec MSNBC vendredi, a été interrogé sur la proposition de 14e amendement, en disant: « Je n’y suis pas encore arrivé. »