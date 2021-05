Yellen n’assiste pas à l’audience des petites entreprises de la Chambre requise par la loi

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est critiquée par les démocrates et les républicains pour avoir sauté une comparution devant le comité des petites entreprises de la Chambre exigé par la loi.

Selon le projet de loi de secours Covid-19 de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès en décembre, Yellen et l’administrateur des petites entreprises Isabel Guzman sont tenus de témoigner devant les comités des deux chambres sur les petites entreprises pour aider à superviser le décaissement de l’aide.

La représentante du comité des petites entreprises de la Chambre, Nydia Velazquez, DN.Y., a annoncé mercredi que Yellen était une non-présentation.

« Malheureusement, la secrétaire au Trésor Yellen a refusé de comparaître devant nous au mépris total de la loi, qui l’oblige à le faire », a déclaré Velazquez. « Alors qu’elle et son équipe peuvent croire que leur rôle dans les PPP et autres programmes de secours de Covid pour les petites entreprises diminue à mesure que nous nous dirigeons vers la renaissance économique – ils se trompent cruellement. »

La plainte de Velazquez a été reprise par le membre républicain de rang Rep. Blaine Luetkemeyer du Missouri.

« Bien que je sois heureux que nous ayons une conversation avec l’administrateur des petites entreprises Guzman, je suis profondément déçu et préoccupé par le fait que le secrétaire Yellen ne soit pas avec nous aujourd’hui, car la comparution du secrétaire au Trésor est exigée par la loi », a-t-il déclaré dans des remarques préparées. .

Guzman a comparu devant le comité de la Chambre mercredi.

Velazquez et ses collègues législateurs avaient espéré interroger Yellen étant donné le rôle important du Trésor dans la mise en place du programme de protection des chèques de paie de près de 1 billion de dollars, plus directement géré par la SBA. Son absence de présence contraste également avec les nombreuses comparutions de l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin devant le corps pendant le mandat du président Donald Trump.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi Yellen ne comparaîtrait pas devant le comité de la Chambre, le département du Trésor a offert à CNBC cette déclaration: « Le secrétaire Yellen se réjouit de poursuivre un engagement solide du Congrès et témoignera devant le Congrès à plusieurs reprises au cours du mois prochain, y compris demain. Nous continuerons à travailler avec le Congrès pour coordonner la programmation du plus grand nombre d’audiences possible. «