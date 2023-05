Yellen met en garde contre les marchés cassés, les services perturbés

WASHINGTON – La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a lancé mardi son avertissement le plus grave à ce jour concernant le plafond de la dette, exhortant le Congrès à le relever immédiatement afin que le gouvernement évite de manquer de liquidités début juin.

« Un défaut briserait les fondations sur lesquelles notre système financier est construit », a averti Yellen dans des remarques préparées. « Il est très concevable que nous voyions un certain nombre de marchés financiers s’effondrer – avec une panique mondiale déclenchant des appels de marge, des courses et des ventes de feu. »

Yellen, s’exprimant lors de l’Independent Community Bankers of America Capital Summit, a déclaré que le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche a constaté qu’un défaut pourrait entraîner un ralentissement économique aussi grave que la Grande Récession, avec 8 millions d’Américains perdant leur emploi et la valeur du marché boursier en baisse. d’environ 45 %.

Elle a également noté un rapport de Moody’s Analytics qui a trouvé des chiffres similaires avec plus de 7 millions d’Américains sans emploi et 10 billions de dollars de richesse des ménages évaporés. Yellen a également averti qu’un dépassement du plafond de la dette pourrait affecter les services gouvernementaux essentiels.

« Si cela semble catastrophique, c’est parce que ça l’est », a déclaré Yellen. « Maintenant, cette crise est entièrement évitable. La solution est simple. »

Les paroles de Yellen sont intervenues quelques heures avant que le président Joe Biden ne rencontre le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et d’autres hauts dirigeants du Congrès pour tenter de conclure un accord avant le départ de Biden pour le sommet du Groupe des Sept au Japon. Le personnel des deux parties travaille quotidiennement depuis que les dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière pour tenter de parvenir à un accord avant juin, lorsque le gouvernement fédéral pourrait manquer d’argent. Les dirigeants ont quitté la réunion précédente avec peu de progrès à montrer.

Yellen a réaffirmé la soi-disant date X du 1er juin dans ses remarques et a supplié le Congrès d’agir.

« Notre meilleure estimation actuelle souligne l’urgence de ce moment : il est essentiel que le Congrès agisse dès que possible. »

Le relèvement du plafond de la dette est nécessaire pour que le gouvernement couvre les engagements de dépenses déjà approuvés par le Congrès et le président et évite les défauts de paiement. Cela n’autorise pas de nouvelles dépenses. Mais les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils ne lèveraient pas la limite si Biden et les législateurs n’acceptaient pas les futures réductions de dépenses.

Le secrétaire au Trésor a déclaré qu’un défaut « générerait une catastrophe économique et financière » et anéantirait les gains économiques réalisés par les Américains depuis la pandémie de coronavirus. Ne pas le faire conduirait à « une tempête économique et financière sans précédent » qui arrêterait immédiatement les paiements du gouvernement à 66 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale, à des millions d’anciens combattants et à des familles de militaires.

« Un défaut pourrait causer des souffrances généralisées car les Américains perdraient les revenus dont ils ont besoin pour vivre », a déclaré Yellen. « Et le choc des revenus qui en résulterait pourrait conduire à une récession qui détruirait de nombreux emplois et entreprises américains. »

Yellen a également noté les façons dont un défaut perturberait la vie quotidienne : les contrôleurs aériens, les forces de l’ordre, la sécurité des frontières, la sécurité alimentaire, les systèmes de communication et la sécurité nationale sont tous menacés lorsque le gouvernement cesse de payer les employés et les sous-traitants fédéraux.

« Nous constatons déjà les effets de la stratégie de la corde raide : les investisseurs sont devenus plus réticents à détenir une dette publique qui arrive à échéance début juin », a-t-elle déclaré. « Et l’impasse a déjà alourdi le fardeau de la dette des contribuables américains. »