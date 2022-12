Yellen fait allusion à une enquête de “sécurité nationale” sur l’achat de Twitter

Le haut responsable américain a précédemment déclaré qu’il n’y avait “aucune base” pour une enquête sur l’accord de 44 milliards de dollars

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les responsables fédéraux pourraient chercher à lancer un examen du récent achat de Twitter par l’entrepreneur milliardaire Elon Musk s’il était jugé qu’il comportait des risques pour la sécurité nationale, faisant marche arrière après avoir minimisé toute possibilité d’enquête.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le New York Times mercredi, Yellen a affirmé qu’elle avait “mal exprimé” quand elle a dit qu’il y avait “Sans fondement” pour enquêter sur Musk ou ses finances lors d’une interview plus tôt ce mois-ci, affirmant maintenant que le gouvernement pourrait prendre cette mesure après tout.

« Je ne vais pas dire précisément ce que nous envisageons. Nous ne commentons pas ce qui est en cours », dit-elle, mais ajouta le Trésor “examine les transactions qui impliquent des investissements étrangers aux États-Unis pour voir si elles créent un risque pour la sécurité nationale.”

Alors qu’elle s’est arrêtée avant de confirmer qu’une enquête était en cours, Yellen a déclaré “S’il existe de tels risques, il serait approprié que le Trésor y jette un coup d’œil.”

Les commentaires du secrétaire font suite à des rapports antérieurs selon lesquels le Trésor avait déjà demandé l’autorisation de commencer à examiner l’accord Twitter de Musk, bien que des sources aient déclaré au Washington Post à l’époque que de telles actions étaient “assez routinier” et n’aboutissent pas toujours à une enquête approfondie.

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a également déclaré que Musk’s « les relations avec les autres pays méritent d’être examinées », suite à des informations selon lesquelles des investisseurs étrangers tels que le prince saoudien Alwaleed bin Talal détiennent désormais des participations importantes dans Twitter. Cependant, Biden a souligné qu’il ne prétendait pas que le milliardaire avait fait quoi que ce soit “inapproprié,” et n’a pas indiqué qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Musk a également subi des pressions de l’étranger, la Commission européenne ayant récemment menacé d’interdire complètement Twitter si la plateforme enfreignait la réglementation numérique de l’UE. Selon un rapport publié mercredi dans le Financial Times, le bloc a présenté à Musk un “liste de contrôle des règles” et a exigé qu’il se soumette à un “Audit indépendant approfondi” l’année prochaine, insistant sur le fait que Twitter doit continuer à “agressivement” désinformation policière et discours de haine.

Le milliardaire a promis à plusieurs reprises de faire de Twitter un bastion de la liberté d’expression, suggérant même une “amnistie” pour les comptes précédemment bannis tant qu’ils n’ont pas enfreint la loi ou publié de spam. Cependant, les critiques ont fait valoir que l’approche plus passive favorisera la haine, l’extrémisme et la désinformation en ligne, certains exhortant même les grandes plateformes comme Apple et Google à supprimer Twitter de leurs magasins d’applications.

