Yellen et le chinois Liu He discutent de la politique technologique américaine lors d’une réunion en personne

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont tenu leur première réunion en personne à Zurich le 18 janvier 2023. Sébastien Bozon | AFP | Getty Images

BEIJING – Le vice-Premier ministre chinois Liu He a discuté de la politique économique et technologique des États-Unis envers la Chine lors d’une réunion avec la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen mercredi, selon un communiqué du ministère du Commerce. La Chine “espère que la partie américaine prêtera attention à l’impact des politiques des deux côtés”, a indiqué la lecture, selon une traduction de CNBC. La réunion à Zurich était la première fois que Yellen et Liu se rencontraient en personne, après trois ans de restrictions de voyage liées à Covid. En octobre, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département américain du commerce a annoncé des interdictions radicales pour les entreprises et les personnes américaines de travailler avec des partenaires chinois sur les semi-conducteurs haut de gamme – une industrie spécialisée qui s’appuie sur des outils américains et étrangers pour le développement. L’interdiction fait suite aux restrictions imposées par l’administration Trump à des entreprises chinoises spécifiques telles que SMIC et Huawei. L’administration Biden n’a pas non plus supprimé les tarifs de l’ère Trump sur la Chine. Alors que Pékin a riposté avec ses propres tarifs, sa réponse la plus substantielle aux interdictions technologiques américaines a été dépôt d’un différend avec l’Organisation mondiale du commerce en décembre.

Une lecture du département du Trésor américain n’a pas mentionné la technologie. “Au cours de la conversation franche, substantielle et constructive, ils ont échangé des points de vue sur les développements macroéconomiques et financiers”, a déclaré le Trésor. La lecture indique que Yellen “a hâte de se rendre en Chine et d’accueillir ses homologues aux États-Unis dans un avenir proche”. Le communiqué chinois a déclaré qu’il souhaitait que Yellen se rende en Chine “à un moment approprié” cette année. Liu a dirigé les négociations commerciales de la Chine avec les États-Unis. En Chine, il est vice-Premier ministre et chef du comité de la stabilité financière et du développement. “Pour maîtriser l’inflation, certains pays ont choisi la politique qui entraînera probablement la boucle hausse-récession-reprise”, Liu a déclaré dans un discours cette semaine au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “Nous appelons à plus d’attention à l’effet d’entraînement négatif des hausses de taux des principaux pays sur les marchés émergents et les pays en développement afin de ne pas ajouter à plus de dettes ou de risques financiers”, a-t-il déclaré.

