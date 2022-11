Yellen encourage les vaccinations en Chine alors que les restrictions de Covid ralentissent la croissance

Un responsable du Trésor a déclaré que Mme Yellen ne suggérait pas que les États-Unis donneraient des vaccins à la Chine, mais notait plutôt le refus de Pékin d’importer des vaccins produits par des sociétés pharmaceutiques américaines.

La Chine s’est concentrée sur le développement de vaccins locaux, mais n’en a pas encore déployé un avec la technologie de l’ARNm utilisée dans les inoculations qui se sont révélées les plus efficaces. Un vaccin à ARNm développé par la Chine a été approuvé pour une utilisation en Indonésie en septembre.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré à Pékin ce mois-ci qu’on lui avait assuré que la Chine accélérerait le processus d’approbation des vaccins Covid-19 fabriqués par la société allemande BioNTech et qu’à son tour, il ferait pression pour que les vaccins chinois obtiennent l’approbation réglementaire. par l’Union européenne.

La Chine a maintenu une approche de tolérance zéro vis-à-vis de Covid, et Mme Yellen a déclaré que les politiques pandémiques de Pékin étaient parmi les raisons du ralentissement de l’économie chinoise. La semaine dernière, la Chine a assoupli certaines de ses restrictions Covid, ce qui a plu aux investisseurs, mais une augmentation des infections a soulevé des questions quant à savoir si les mesures seront à nouveau renforcées.

La secrétaire au Trésor participera à la réunion de M. Biden avec M. Xi plus tard lundi, et elle devrait rencontrer Yi Gang, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, plus tard cette semaine. Elle a déclaré samedi au New York Times qu’elle espérait que les réunions contribueraient à “stabiliser” les relations entre les États-Unis et la Chine et à améliorer la communication entre les deux plus grandes économies du monde.