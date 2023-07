Yellen effectue son premier voyage en Chine, à la recherche de liens plus solides alors que les chaînes d’approvisionnement s’éloignent

Commentez cette histoire Commentaire

La secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, s’est rendue à Pékin cette semaine pour tester la capacité de l’administration Biden à améliorer les relations avec la Chine tout en poursuivant une stratégie économique visant à réduire la dépendance des entreprises américaines aux usines chinoises. Son voyage intervient alors que le rebond économique de la Chine après sa politique stricte de zéro covid montre des signes d’essoufflement et que l’administration se prépare à annoncer de nouvelles restrictions sur les investissements américains dans les industries technologiques chinoises.

Yellen effectue son premier voyage en Chine en tant que chef du Trésor, plus de la moitié du mandat du président. Pendant quatre jours à compter de jeudi, elle est devrait avoir plusieurs réunions avec les membres de la nouvelle équipe dirigeante de la Chine, dans le cadre d’un effort conjoint des deux pays pour intensifier les pourparlers de haut niveau et mettre un terme à la détérioration des relations. Des questions telles que l’économie mondiale, l’allégement de la dette des pays en développement et la coopération potentielle sur le changement climatique figureront à son ordre du jour.

Les deux parties pourraient s’affronter sur les plans de l’administration visant à « réduire les risques » de la relation commerciale des États-Unis avec la Chine en s’appuyant sur des pays plus amis pour produire des matériaux critiques, des semi-conducteurs, des produits pharmaceutiques et des batteries de véhicules électriques. La semaine dernière, le Premier ministre chinois Li Qiang a fustigé les efforts occidentaux pour réduire le rôle de la Chine dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, affirmant que l’interdépendance est « une bonne chose, pas une mauvaise chose » dans un discours devant un public mondial dans la ville portuaire de Tianjin.

David Loevinger, qui a aidé à coordonner les pourparlers économiques entre les États-Unis et la Chine pour l’administration Obama, a déclaré : « Les États-Unis peuvent dire qu’ils n’essaient pas de contenir la Chine. Mais c’est le message que perçoivent non seulement le gouvernement chinois, mais aussi le peuple chinois.

Yellen a l’intention de développer les commentaires qu’elle a faits dans un discours d’avril sur la préservation de liens économiques sains entre les deux plus grandes économies du monde, même si les considérations de sécurité nationale dominent les relations, selon un haut responsable du Trésor, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour détailler ses plans. .

Pendant son séjour à Pékin, Yellen prévoit de rencontrer des entreprises américaines opérant en Chine et de « s’engager directement avec le peuple chinois », a ajouté le responsable.

Elle cherchera également à savoir comment la nouvelle équipe du président chinois Xi Jinping gère ses défis économiques croissants.

Après avoir bondi au premier trimestre à la suite de l’assouplissement de la position draconienne zéro covid de Xi, la croissance chinoise a fait long feu ces dernières semaines.

La faiblesse est évidente au pays et à l’étranger. Selon Mark Williams, économiste en chef pour l’Asie chez Capital Economics à Londres, les consommateurs, qui devaient être le moteur de la reprise, ont déçu, avec des dépenses au cours des récentes vacances du Dragon Boat inférieures à celles de 2019.

Alors que les taux d’intérêt élevés ralentissent les économies américaine et européenne, les commandes à l’exportation de la Chine en juin se sont contractées pour le troisième mois consécutif, a annoncé vendredi le gouvernement. Les exportations industrielles sont en baisse de 15 % par rapport à leur récent sommet, selon Capital Economics.

La monnaie chinoise, le yuan, approche de sa valeur la plus basse par rapport au dollar américain depuis la crise financière de 2008. Le secteur immobilier surconstruit, qui a consommé d’énormes quantités d’investissements ces dernières années, n’est plus le moteur de la croissance. La démographie pèse également sur les perspectives alors que la population chinoise en âge de travailler continue de diminuer.

« L’avenir n’est plus ce qu’il était pour les entreprises et les consommateurs chinois », a déclaré Williams.

Les autorités chinoises sont sous pression pour stimuler l’économie. Mais contrairement aux ralentissements antérieurs, comme la crise de 2008, il est peu probable qu’ils en fassent assez pour sauver les perspectives mondiales. Les dernières prévisions de la Banque mondiale prévoient une croissance de l’économie mondiale d’un maigre 2,1 % cette année, contre 3,1 % l’an dernier.

Un rebond des dépenses de consommation profiterait aux entreprises locales qui offrent des services en personne, comme les restaurants et les cinémas. Il est peu probable que les responsables augmentent les dépenses consacrées aux projets d’infrastructure, ce qui signifierait de gros achats auprès des pays producteurs de matières premières.

La visite du secrétaire au Trésor fait partie d’une offensive diplomatique séquencée qui a débuté en novembre par une rencontre entre le président Biden et Xi au sommet du G-20 à Bali, en Indonésie, puis a été brusquement interrompue plus tôt cette année par le spectacle d’un ballon espion chinois. dérive à travers les États-Unis.

Cet incident a incité les États-Unis à annuler une visite prévue du secrétaire d’État Antony Blinken, qui s’est finalement rendu dans la capitale chinoise en juin. Blinken, le plus haut responsable américain à se rendre à Pékin depuis l’entrée en fonction de Biden, a rencontré de hauts responsables, dont Xi. Ils ont convenu que les hauts fonctionnaires des deux pays échangeraient des visites supplémentaires, ouvrant la voie au voyage de Yellen.

John F. Kerry, l’envoyé spécial du président pour le climat, et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo devraient également se rendre à Pékin plus tard cette année.

Les discussions de Yellen ne devraient cependant pas produire de percée dans la relation ni déboucher sur des accords concrets.

En effet, les ambitions de l’administration sont modestes par rapport aux initiatives antérieures américano-chinoises. Une réunion de 2008 du dialogue économique stratégique de l’administration Bush, par exemple, a produit une liste de cinq pages à simple interligne de 24 accords sur l’énergie, l’environnement, le commerce, la finance et les questions d’investissement.

Rien de comparable n’est attendu de la poussée diplomatique actuelle, qui, selon Blinken la semaine dernière, ne vise qu’à « reconstruire des lignes de communication durables » avec les responsables chinois.

« L’importance est qu’ils parlent », a déclaré Loevinger, maintenant directeur général du groupe TCW à Los Angeles. «Il est frappant – à tous les niveaux des gouvernements américain et chinois – de constater à quel point la communication est faible. Nous devons pouvoir parler et avoir des relations où les gens peuvent décrocher le téléphone.

Les contacts de routine de ce type sont tombés en disgrâce ces dernières années, d’abord à Washington, puis à Pékin.

L’administration Trump a rejeté une tradition bipartite de plusieurs décennies de dialogues américano-chinois, affirmant que les Chinois avaient pris au piège les responsables américains dans des discussions sans fin qui n’avaient produit aucun gain réel. L’équipe Trump s’est ensuite engagée dans de longues négociations, qui ont abouti à un accord commercial partiel en janvier 2020.

Les contacts ont de nouveau diminué au cours des premières années du mandat de Biden. L’année dernière, c’était au tour de la Chine de douter de la valeur des réunions régulières alors que l’administration s’attardait sur un examen des tarifs de l’ère Trump sur les produits chinois et dévoilait de nouvelles politiques strictes restreignant la vente à la Chine de puces informatiques sophistiquées.

« La partie chinoise gardait l’espoir que l’administration Biden modérerait certaines des politiques extrêmes de Trump. Ce n’est tout simplement pas comme ça que ça se passe », a déclaré Anna Ashton, directrice des affaires d’entreprise en Chine pour le groupe Eurasia.

La visite de Yellen sera sa première chance de se familiariser avec l’équipe triée sur le volet de Xi, dont les membres sont plus connus pour leur loyauté envers le dirigeant chinois que pour leur sens économique. Des fonctionnaires vétérans qui étaient familiers à leurs homologues américains, comme l’ancien vice-premier ministre Liu He, sont maintenant à la retraite.

L’emploi du temps du secrétaire au Trésor n’a pas été rendu public. Mais elle pourrait rencontrer Li et un ou plusieurs des nouveaux vice-premiers ministres chinois, tels que Ding Xuexiang, un confident de Xi de Shanghai, ou He Lifeng, un économiste et ancien planificateur central, ont déclaré des analystes. Une rencontre avec Yi Gang, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, est également probable.

Yellen peut s’attendre à un accueil chaleureux à Pékin, où elle est considérée comme favorable à des liens constructifs à un moment où l’humeur politique à Washington est résolument hostile à la Chine.

« Elle a une image favorable à Pékin », a déclaré Myron Brilliant, conseiller principal chez Dentons Global Advisors-ASG. « Ils la voient comme une pragmatique à une époque où cela se fait rare. »

Pourtant, il y aura des points de friction. Les entreprises américaines opérant en Chine se plaignent des actions arbitraires du gouvernement, telles que les récentes enquêtes sur deux sociétés de conseil américaines. Et les responsables américains ont averti qu’une loi chinoise sur le contre-espionnage, entrée en vigueur le 1er juillet, pourrait transformer la collecte normale d’informations commerciales en espionnage criminel.

Les responsables chinois auront probablement des questions sur le projet de l’administration de publier des réglementations dans les prochaines semaines limitant les investissements américains sortants dans le développement technologique chinois.

L’intention de l’administration de réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des fournisseurs chinois pourrait également faire des étincelles.

Dans les mois qui ont précédé la récente visite de Blinken, l’administration a adopté le slogan de « réduction des risques » lancé par la présidente de l’Union européenne Ursula von der Leyen en mars pour distinguer les plans américains du découplage économique global que certains faucons de Washington préconisent.

Les responsables de l’administration, dont Yellen, ont décrit leur objectif comme la protection de la sécurité nationale des États-Unis en réduisant une dépendance excessive vis-à-vis des fournisseurs chinois sans poursuivre un divorce économique complet. Les responsables chinois insistent sur le fait que la réduction des risques n’est qu’un autre mot pour le découplage, ce qui, selon eux, nuirait aux deux économies.

« La réduction des risques est un terme bénin pour un effort beaucoup plus controversé visant à militariser leurs chaînes d’approvisionnement et à s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement ne sont pas militarisées contre eux », a déclaré Michael Hirson, responsable de la recherche sur la Chine pour 22V Research, une société de renseignement financier. à New York.

Pourtant, alors même que Pékin se plaint des plans américains visant à réduire ses liens avec la Chine, le gouvernement chinois met également l’accent sur l’autonomie. Les biens et services importés représentent désormais environ 17% de la production chinoise, contre plus de 28% en 2006, selon la Banque mondiale.