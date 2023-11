Yellen, du Trésor, qualifie de “préjudiciable et irresponsable” l’effort républicain visant à réduire le financement de l’IRS pour Israël

WASHINGTON (AP) — La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a qualifié la dernière série de réductions de financement proposées par les républicains de l’IRS de « préjudiciable et irresponsable » lors d’un événement mardi destiné à commémorer les nouvelles améliorations du service client de l’agence.

“Faire de la politique avec le financement de l’IRS est inacceptable”, a déclaré Yellen, faisant référence à un projet de loi d’aide adopté par la Chambre la semaine dernière et qui réduirait de 14 milliards de dollars. du percepteur des impôts de la nation en échange d’une aide à Israël alors qu’il poursuit sa guerre contre les militants du Hamas à Gaza. Il est peu probable que le projet de loi soit approuvé par le Sénat contrôlé par les démocrates.

Alors que les républicains de la Chambre des représentants affirment que les réductions de l’IRS permettraient d’économiser l’argent des contribuables et de compenser les dépenses, des analystes budgétaires indépendants affirment que ces réductions coûteraient aux contribuables des milliards de dollars provenant des recettes fiscales non perçues.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il opposerait son veto au projet de loi s’il parvenait à son bureau.

“Les propositions actuelles visant à réduire le financement de l’IRS en font un moment particulièrement crucial pour parler de l’importance de ce travail”, a déclaré Yellen dans un discours au siège de l’IRS à Washington.

Les 80 milliards de dollars que l’agence a reçus l’été dernier grâce à la Loi sur la réduction de l’inflation des démocrates ont été vulnérables aux coupes, mais Yellen et le département du Trésor tentent de rester concentrés sur ce que les fonds alloués font pour les contribuables.

Une nouvelle annonce est que les contribuables pourront soumettre toutes sortes de documents fiscaux et autres communications à l’IRS par voie numérique des mois plus tôt que prévu initialement, selon un nouveau calendrier pour communications sans papier avec les contribuables annoncé mardi par Yellen.

« L’impact sera significatif et de grande envergure », a-t-elle déclaré, « et nous accélérerons les délais de traitement pour l’ensemble du système ».

L’IRS était auparavant surchargé de documents papier, ce qui l’empêchait de traiter plus rapidement les formulaires fiscaux.

Le changement de traitement devrait réduire les 40 millions de dollars par an que l’agence dépense pour stocker plus d’un milliard de documents historiques. L’administrateur fiscal fédéral reçoit chaque année plus de 200 millions de déclarations de revenus papier, de formulaires, de courriers et de formulaires non fiscaux, selon l’IRS.

“Les contribuables économiseront du temps et des efforts”, a déclaré Yellen, car les gens peuvent commencer à soumettre leurs documents dès maintenant, au lieu d’attendre jusqu’au début de l’année prochaine, comme prévu initialement.

Dans le cadre de cette initiative, la plupart des gens pourront tout soumettre, sauf leurs déclarations de revenus, par voie numérique en 2024. Alors que l’IRS teste son nouveau système électronique, système de déclaration de revenus gratuit à partir de 2024, l’agence sera en mesure de tout traiter, y compris les déclarations fiscales, par voie numérique d’ici 2025.

Yellen a également parlé de l’amélioration des temps d’attente pour les appels des clients, de la technologie mise à jour sur le site Web de l’IRS et de l’augmentation du support client en face à face.

“Au cours de cette période de déclaration, nous bâtirons sur cette base et continuerons d’élargir les services destinés aux contribuables : par téléphone, en ligne et en personne”, a déclaré Yellen.

L’agence reste néanmoins vulnérable aux réductions.

Plus tôt cet été, les Républicains ont réussi à retirer 1,4 milliard de dollars de l’agence en échange de la levée du plafond légal de la dette du pays. L’accord sur la dette comprenait également un accord prévoyant de retirer 20 milliards de dollars de l’IRS au cours des deux prochaines années et de détourner ces fonds vers d’autres programmes non liés à la défense.

Lors de l’événement de mardi, le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, a déclaré que pour que l’IRS continue à s’appuyer sur ses priorités en matière de service client et d’application de la loi, « un flux de financement cohérent et fiable reste essentiel pour l’agence – à la fois dans notre processus d’attribution de crédits annuel et dans le maintien du financement de l’IRS. .»

« Le débat sur le financement de l’IRS se résume à un choix fondamental », a-t-il déclaré : « le choix entre un IRS mal équipé pour évaluer et recouvrer ce qui est dû par nos contribuables les plus riches ou un autre qui est prêt à évaluer et recouvrer quoi qu’il arrive. à quel point les efforts visant à protéger les revenus sont complexes et sophistiqués.