Yellen du Trésor dit que la guerre de la Russie a affaibli son économie

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la guerre de la Russie contre l’Ukraine avait affaibli son économie et ralenti les perspectives de croissance du pays dans un avenir prévisible.

“L’économie russe devrait se contracter cette année et la suivante”, a déclaré Yellen jeudi avant une réunion avec des responsables économiques européens au Fonds monétaire international et à la réunion annuelle de la Banque mondiale à Washington, DC.

Les sanctions historiques imposées par les États-Unis, l’UE et leurs alliés contre la Russie pour son invasion non provoquée de l’Ukraine ont coupé le pays des marchés de capitaux occidentaux dans le but plus large de priver le président russe Vladimir Poutine de revenus pour financer la guerre, déclare Yellen.

“La perte d’investissements, y compris des centaines d’entreprises du secteur privé qui ont quitté le pays et sont peu susceptibles de revenir, et les contraintes pesant sur l’économie réelle de la Russie vont freiner les perspectives de croissance de la Russie pour les années à venir”, a-t-elle déclaré dans des remarques publiées par le département.

Le secrétaire au Trésor a organisé une réunion avec Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire au commerce, et Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie.

Le PIB de la Russie devrait se contracter de 6,2 % cette année et de 4,1 % l’an prochain, selon l’Economist Intelligence Unit. Les projections sont “énormes, à la fois selon les normes historiques et internationales”, a déclaré Agathe Demarais, directrice mondiale des prévisions de l’unité à CNBC en septembre.

L’EIU a également déclaré qu’un boycott européen du pétrole russe épuiserait davantage l’économie. Le secteur de l’énergie représente environ un tiers du PIB russe, dont la moitié de toutes les recettes fiscales et 60 % des exportations, a rapporté CNBC.

Yellen et le sous-secrétaire au Trésor Wally Adeyemo font la promotion du plafonnement stratégique des prix du G-7 sur le pétrole russe lors des réunions du FMI cette semaine comme une méthode efficace pour priver la Russie de revenus pour poursuivre la guerre en Ukraine.

Les sanctions ont également rendu la Russie dépendante de “fournisseurs de dernier recours comme l’Iran et la Corée du Nord pour l’équipement militaire de base”, selon Yellen.

“Dans le même temps, nous avons fourni des quantités record d’assistance militaire et économique à l’Ukraine”, a-t-elle ajouté. “Nous constatons sur le champ de bataille l’avantage militaire que cette disparité croissante crée”.