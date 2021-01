WASHINGTON (AP) – Janet Yellen, assermentée mardi en tant que 78e secrétaire au Trésor du pays et première femme à occuper ce poste, a déclaré dans un message aux 84000 employés du département qu’ils joueraient un rôle majeur dans la résolution des plus grands défis économiques du pays.

«En plus de la pandémie, le pays est également confronté à une crise climatique, une crise de racisme systémique et une crise économique qui se construit depuis cinquante ans», a déclaré Yellen dans son message. «Je crois que notre département peut jouer un rôle majeur dans la résolution de chacune de ces crises.»

Elle a été assermentée par la vice-présidente Kamala Harris, la première femme élue à ce poste, lors d’une cérémonie organisée à l’extérieur à l’entrée de l’aile est de la Maison Blanche en vue du département que Yellen dirigera désormais. Le mari de Yellen, George Akerlof, lauréat du prix Nobel d’économie 2001, et leur fils Robert, également économiste, étaient présents pour la brève cérémonie.

Dans son message aux employés du Trésor, Yellen a déclaré qu’elle organiserait une visite virtuelle d’écoute dans les prochaines semaines pour rencontrer les employés afin de connaître leur point de vue sur la façon dont le ministère peut mieux faire face aux crises auxquelles le pays est confronté.

«Nous devons aider le peuple américain à endurer les derniers mois de cette pandémie en veillant à ce qu’il ait des toits sur la tête et de la nourriture sur la table», a déclaré Yellen. «Ensuite, nous devons les aider à retourner au travail en toute sécurité.»

Yellen a déclaré qu’il serait important de se tourner ensuite vers ce qu’elle a appelé une économie en forme de K où certaines personnes se sont très bien débrouillées avec «la richesse bâtie sur la richesse tandis que certains segments de la population accusaient un retard de plus en plus important».

Treasury a déclaré que Yellen avait passé sa première journée au travail à rencontrer virtuellement ses conseillers et ses employés de carrière, ainsi qu’à obtenir une mise à jour sur le plan de secours COVID-19 du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars.

Yellen est devenu le troisième des candidats au cabinet de Biden à obtenir l’approbation du Sénat sur un vote de 84 à 15 lundi soir. Tous les votes négatifs provenaient de sénateurs républicains.

L’administration a souligné la nécessité de faire approuver rapidement ses candidats compte tenu des menaces auxquelles le pays est confronté en raison d’une pandémie mondiale et d’une économie en baisse.

On s’attend à ce que Yellen joue un rôle clé pour obtenir l’approbation du Congrès du programme de secours de Biden, qui se heurte à une vive opposition de la part des républicains qui pensent que le prix est trop élevé.

S’exprimant au Sénat avant le vote de lundi, le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer a noté que l’ancienne présidente de la Réserve fédérale avait un soutien bipartisan.

Schumer a déclaré que Yellen avait une «expérience à couper le souffle» et que le soutien à sa nomination reflétait «à quel point elle est bien adaptée pour gérer les défis économiques de notre époque … en particulier en ce moment de crise économique.

Avant l’approbation par le Sénat au complet, Yellen avait reçu le soutien unanime du Comité des finances du Sénat. Les républicains du panel ont déclaré qu’ils avaient des désaccords politiques avec Yellen et l’administration Biden dans des domaines tels que l’augmentation des impôts sur les entreprises et les riches, mais ont estimé qu’il était important de permettre à Biden de constituer rapidement son équipe économique.

Lors de son audience de confirmation devant le Comité des finances la semaine dernière, Yellen a fait valoir que sans action rapide, la nation était confrontée à la menace d’une «récession plus longue et plus douloureuse». Elle a appelé à une action rapide sur le plan de secours qui fournirait 1 400 $ supplémentaires en paiements aux personnes gagnant moins de 75 000 $ par an, ainsi que des allocations de chômage accrues, une aide supplémentaire aux petites entreprises et un soutien aux villes et aux États pour éviter les licenciements.

Le plan fournit également un soutien accru pour la production et la distribution de vaccins.

Mais de nombreux sénateurs du GOP ont repoussé la proposition. Le sénateur Charles Grassley, R-Iowa, a déclaré à Yellen que le plan de Biden représentait une «longue liste de réformes économiques structurelles libérales».

En tant que secrétaire au Trésor, Yellen, 74 ans, jouera un rôle central dans l’élaboration et la direction des politiques économiques de Biden. Elle entre au poste de Trésorier après de nombreuses années à occuper d’autres postes économiques de premier plan, notamment en tant que première femme à présider la Réserve fédérale de 2014 à 2018.

Économiste de formation et professeur à l’Université de Californie à Berkeley, Yellen représentera l’administration Biden dans les affaires financières mondiales et dirigera un département tentaculaire dont les responsabilités couvrent la supervision des recouvrements fiscaux de l’IRS, l’élaboration de la politique sur la réglementation bancaire et le service de contact de l’administration. avec Wall Street.

Dans ses rôles précédents, Yellen a développé une expertise dans des domaines allant des marchés du travail à la finance internationale. Publiquement, elle a souvent exprimé sa préoccupation quant à la manière dont les politiques économiques affectent les gens ordinaires, en particulier les communautés défavorisées.

Elle a obtenu des notes élevées pour sa gestion à la Fed, où elle a utilisé des taux d’intérêt historiquement bas et des achats d’obligations massifs, deux politiques initiées par son prédécesseur Ben Bernanke, pour soutenir l’économie alors qu’elle luttait pour sortir d’une profonde récession. Elle va maintenant faire face à une nouvelle crise provoquée par une pandémie mondiale.

Depuis qu’il a quitté la Fed, Yellen est un distingué chercheur en résidence à la Brookings Institution, un groupe de réflexion libéral de Washington.

Selon les formulaires de divulgation financière qu’elle a fournis lors de sa confirmation, elle a collecté plus de 7 millions de dollars en frais de parole au cours de plus de 50 engagements en personne et virtuels au cours des deux dernières années, y compris avec de nombreuses entreprises de Wall Street. Yellen a accepté de se récuser des décisions qui toucheraient certaines organisations financières.