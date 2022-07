Yellen dit que le plafonnement des prix du pétrole russe peut aider à lutter contre l’inflation

Un plafond sur les prix du pétrole russe sera crucial pour aider à faire baisser l’inflation alors que l’inflation à la consommation américaine a grimpé cette semaine à 9,1%, son plus haut niveau en 40 ans, a déclaré jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. S’exprimant avant le début de la réunion du Groupe des 20 ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales à Bali, Yellen a déclaré que des efforts devaient être déployés pour maîtriser deux retombées économiques clés de la crise russo-ukrainienne, à savoir les prix élevés du carburant et la montée de l’insécurité alimentaire qui déferlent aux États-Unis et dans le monde. Les coûts élevés de l’énergie ont fortement contribué à la flambée de l’inflation américaine cette semaine, a-t-elle ajouté. “Nous constatons des retombées négatives de [the Russia-Ukraine] guerre aux quatre coins du monde, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’augmentation de l’insécurité alimentaire », a déclaré Yellen.

Elle a déclaré que les États-Unis poursuivraient les conversations avec d’autres pays pour voir “ce que nous pouvons faire ensemble pour aider les autres dans le monde touchés par la guerre de la Russie”. Cela comprend la lutte contre l’insécurité alimentaire et la conception et la mise en œuvre d’un plafonnement des prix du pétrole russe, a-t-elle ajouté. “Un plafonnement des prix du pétrole russe est l’un de nos outils les plus puissants pour faire face à la douleur que les Américains et les familles du monde entier ressentent à la pompe à essence et à l’épicerie en ce moment. Une limite sur le prix du pétrole russe privera Poutine de revenus dont sa machine de guerre a besoin.” Alors que Washington interdit le pétrole russe et que les pays européens cherchent à réduire la consommation de pétrole russe, les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Les prix du pétrole brut ont dépassé 120 dollars le baril en mars après le début de la guerre russo-ukrainienne. Les économistes ont averti que de nouvelles interdictions pourraient propulser les prix jusqu’à 175 dollars le baril.

La plate-forme pétrolière offshore Vito de Shell a accosté à Kiewit Offshore Services alors qu’elle était en construction à terre à Ingleside, Texas, États-Unis, le mercredi 6 avril 2022. Sceau d’Eddie | Bloomberg | Getty Images