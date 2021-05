Yellen dit que le gouvernement fonctionne comme en 2010 et appelle à des dépenses plus agressives

Notant les programmes agressifs que le Trésor a déjà mis en œuvre pour faire passer l’économie à travers la pandémie de Covid-19, elle a demandé une politique budgétaire encore plus expansive dans divers domaines.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté jeudi les dirigeants du Congrès à augmenter leurs dépenses, affirmant que le gouvernement fonctionnait avec un budget en retard de plus d’une décennie.

«Notre équipe a fait un travail courageux dans la mise en œuvre de ces programmes avec les ressources à notre disposition», a déclaré Yellen dans des remarques préparées au sous-comité des services financiers et au comité des administrations publiques sur les crédits. « Mais nous ne pouvons pas continuer à être de bons gardiens de cette reprise – et nous attaquer aux nouveaux corpus de travail que le Congrès nous attribue dans les années au-delà – avec un budget qui a été conçu pour 2010. »

Ses commentaires interviennent un jour avant que le président Joe Biden ne publie son premier budget, un plan de dépenses prévu de 6 billions de dollars devant être financé par des augmentations d’impôts et de lourdes dépenses déficitaires à hauteur de 1,3 billion de dollars par an.

Parmi les priorités de l’administration figure un vaste plan d’infrastructure susceptible de totaliser plus de 1 billion de dollars.

Parallèlement à cela, Yellen a déclaré que son ministère avait besoin de dépenses plus importantes, en particulier pour suivre les crimes financiers, les projets de développement communautaire et la répression des fraudeurs fiscaux. Yellen a demandé 13,2 milliards de dollars pour financer les dépenses discrétionnaires de l’IRS et 417 millions de dollars pour guider le plan américain pour les familles.

Elle a noté que des domaines tels que la finance intérieure, la politique économique et la politique fiscale ont vu leurs budgets réduits jusqu’à 20% depuis 2016.

« La vitesse et la force de notre reprise – et notre économie, à long terme – dépendent d’un Trésor entièrement financé », a déclaré Yellen.