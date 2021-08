Yellen dit que la mise en œuvre du programme de Biden est la clé pour maintenir l’Amérique en tant que «puissance économique prééminente du monde»

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avertira mercredi que l’adoption du programme économique du président Joe Biden est essentielle pour maintenir le statut de l’Amérique en tant que superpuissance mondiale, selon une copie de ses remarques obtenue par CNBC.

Yellen prononcera le discours à Atlanta dans le cadre d’un blitz de messagerie de la Maison Blanche conçu pour rallier le public derrière le projet de loi d’infrastructure bipartite de mille milliards de dollars et le plan de dépenses encore plus important des démocrates de 3 500 milliards de dollars. Ce sera son premier voyage intérieur et le reflet de son rôle de plus en plus visible en tant que l’un des champions de l’administration pour les investissements expansifs dans le soi-disant «capital humain».

« Nous nous sommes habitués à l’Amérique en tant que puissance économique prééminente du monde. Nous ne sommes pas destinés à le rester, mais avec ces investissements, je pense que nous le ferons », a déclaré Yellen dans ses remarques préparées. « Nous avons maintenant une chance de réparer les fondations brisées de notre économie, et en plus de cela, de construire quelque chose de plus juste et plus fort que ce qui a précédé. »

Ses commentaires interviennent à un moment critique des négociations avec Capitol Hill. Le Sénat marchande sur les derniers détails du projet de loi sur les infrastructures, tandis que les démocrates tentent d’unifier leur propre parti autour d’un programme de dépenses plus large. Yellen exhortera les législateurs à ne pas perdre de vue leur ambition, arguant que la reprise économique du pays « ne s’est pas produite par défaut ».

Au lieu de cela, elle attribue le rebond rapide de la récession comme le résultat direct des décisions politiques de l’administration Biden. Les problèmes séculaires à long terme – baisse de la participation au marché du travail, polarisation des salaires, changement climatique – sont également des choix, a-t-elle déclaré, des résultats non inévitables.

« La politique budgétaire peut aider à les dénouer. Ou leur absence peut les intensifier », a déclaré Yellen.