Yellen déclare que la loi sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS sauvent l’économie américaine

La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, visite le centre de véhicules électriques Rouge de Ford Motor Company qui construit le Ford F-150 Lightning tout électrique avec Linda Zhang,(R), ingénieur en chef du véhicule, avant de prononcer un discours économique à Dearborn, Michigan, le 8 septembre 2022. Jeff Kowalsky | AFP | Getty Images

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a salué jeudi les politiques économiques de l’administration Biden lors d’un discours prononcé dans une usine de véhicules électriques de Ford Motor Company dans le Michigan. Yellen, qui a pris la parole après une visite du Rouge Electric Vehicle Center à Dearborn, a vanté la loi sur la réduction de l’inflation dirigée par les démocrates, la loi bipartite sur les infrastructures et la loi CHIPS and Science Act comme des avantages pour le secteur manufacturier et la croissance de l’emploi. Son discours est intervenu alors que les démocrates visent à mettre en évidence leurs succès économiques avant les élections de mi-mandat en novembre, qui détermineront si les républicains peuvent reprendre une ou les deux chambres du Congrès. Le président Joe Biden se rendra vendredi dans l’Ohio pour promouvoir l’ouverture d’une usine de fabrication de semi-conducteurs Intel. De nombreuses politiques de l’administration sont conformes au cadre dit de l’économie moderne de l’offre de Yellen. Avant la pandémie, a-t-elle dit, une inégalité plus élevée s’accompagnait d’une croissance économique plus lente. “Et maintenant, avec une économie au plein emploi, nous sommes particulièrement bien placés pour une expansion du côté de l’offre qui assure une croissance durable et réduit les inégalités”, a déclaré Yellen. Elle a également noté que les efforts de stabilisation de l’administration Biden “remettront les États-Unis au plein emploi en un temps record” après la pandémie, la baisse de la participation au marché du travail et la guerre en Ukraine ont pesé sur l’économie américaine. “Pris ensemble, la loi bipartite sur les infrastructures, la loi sur les puces et la loi sur la réduction de l’inflation ont autorisé l’un des investissements les plus importants que notre pays ait jamais réalisés”, a déclaré Yellen. “Je crois fermement qu’ils nous aideront à atteindre une croissance stable et durable et qu’ils nous feront progresser vers une économie plus juste et plus résiliente.”

Plan de sauvetage américain

Yellen a attribué un redressement économique pendant la pandémie à l’une des priorités politiques du président Joe Biden lors de son entrée à la Maison Blanche. “Grâce au plan de sauvetage américain et à notre campagne de vaccination, les États-Unis ont connu le rythme de création d’emplois le plus rapide de notre histoire”, a-t-elle déclaré. “Les bilans des ménages sont solides et les entreprises continuent d’investir.” Biden a signé le Un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars est promulgué en mars 2021, autorisant des paiements allant jusqu’à 1 400 dollars pour la plupart des Américains, prolongeant 300 dollars par semaine d’assurance-chômage et élargissant le crédit d’impôt pour enfants. Le paquet comprenait également 20 milliards de dollars pour les vaccinations Covid-19 et des millions en aide à la location. Le taux de chômage est revenu à son niveau d’avant la pandémie en juillet et à égalité au niveau le plus bas depuis 1969 pour tous les groupes démographiques sauf les Afro-Américains, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Au cours de sa visite, la secrétaire au Trésor a également visité de petites entreprises bénéficiaires du programme de subventions Motor City Match de Detroit. L’expansion de ce programme a été rendue possible grâce à un financement de 15 millions de dollars du plan de sauvetage américain. Les républicains ont martelé les démocrates pour avoir adopté la législation, affirmant que l’injection massive d’aides gouvernementales avait contribué à alimenter l’inflation.

Loi sur la réduction de l’inflation

Les 80 milliards de dollars alloués à l’IRS dans le cadre du La loi sur la réduction de l’inflation visant à faire respecter un impôt minimum de 15 % sur les grandes entreprises contribuera à corriger un système fiscal à deux niveaux “en garantissant que les grandes entreprises et les personnes à revenu élevé ne peuvent éviter de payer les impôts qu’elles doivent”, a déclaré Yellen. Le plafond fiscal – le montant d’argent dû mais impayé à l’IRS – s’élèvera à 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et est “concentré de manière disproportionnée parmi les hauts revenus”, a-t-elle déclaré. Les ressources de l’IRA “permettront à l’IRS d’augmenter les audits des contribuables haut de gamme et de percevoir les impôts de ceux qui n’ont pas payé l’intégralité de leur facture”, a déclaré Yellen. Le GOP a également ciblé les augmentations d’impôts incluses dans le projet de loi, que les démocrates visent à utiliser pour payer des investissements massifs dans l’atténuation du changement climatique.

Loi sur les puces

La CHIPS Act, une loi bipartite soutenue par Biden qui fait un investissement historique dans la fabrication nationale de semi-conducteurs, permettra aux États-Unis de concurrencer économiquement la Chine et d’autres pays qui ont historiquement investi davantage dans la recherche et le développement, a déclaré Yellen. “Les États-Unis se classent désormais au 10e rang mondial en termes d’investissements en R&D en pourcentage de la production”, a-t-elle déclaré. “Le coût estimé [of] le recul de la R&D publique représente une perte de production économique de 200 milliards de dollars par an. Et pendant ce temps, les concurrents en Chine et dans le reste du monde progressent.” Environ 40 milliards de dollars d’incitations injectées dans le secteur de la fabrication de puces réduiront la dépendance étrangère à la technologie nécessaire pour fabriquer des voitures et d’autres biens, a déclaré Yellen.

Investissements du département du commerce