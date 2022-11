Yellen appelle à “stabiliser” les relations américaines avec la Chine avant le G20

Elle a ajouté : “Il est important pour nous d’expliquer pourquoi nous faisons les choses, comment c’est délimité, qu’il ne s’agit pas d’une tentative de paralyser complètement l’économie chinoise et d’arrêter son développement”.

Malgré les espoirs de Mme Yellen pour de meilleures relations, elle a par le passé critiqué publiquement la Chine.

Au printemps, Mme Yellen a publiquement exhorté la Chine à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à sa guerre en Ukraine et a averti que sa réputation de puissance économique mondiale pourrait être érodée si elle aidait la Russie à échapper aux sanctions. Mme Yellen a déclaré qu’elle n’était pas certaine si la Chine avait essayé de persuader la Russie de se retirer, mais qu’elle ne croyait pas que la Chine échappait aux sanctions américaines.

Cette semaine, lors d’un voyage en Inde, Mme Yellen a fait la promotion de la politique de “shoring d’amis” de l’administration Biden et a exhorté l’Inde et d’autres pays alliés à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement loin de la Chine.

Dans un discours prononcé dans les bureaux de Microsoft près de New Delhi, le secrétaire au Trésor a souligné le bilan problématique de la Chine en matière de droits de l’homme et a félicité Apple pour avoir transféré une partie de sa fabrication d’iPhone de la Chine vers l’Inde. Elle a également salué les investissements qui ont permis à un fabricant solaire américain de s’installer en Inde au lieu de la Chine, notant que les matériaux de panneaux solaires produits dans la région chinoise du Xinjiang sont fabriqués avec du travail forcé.

Le département du Trésor a également critiqué la Chine pour avoir obscurci ses pratiques de change. Dans un rapport sur les pratiques de change mondiales la semaine dernière, les États-Unis ont maintenu la Chine sur leur liste de pays qu’ils surveillent de près.

“L’incapacité de la Chine à publier son intervention sur les changes et le manque plus large de transparence autour des principales caractéristiques de son mécanisme de taux de change en font une exception parmi les principales économies et justifient une surveillance étroite du Trésor”, indique le rapport.

Mme Yellen a déclaré que sa rencontre lundi avec M. Yi, le gouverneur de la banque centrale, serait informelle et qu’ils discuteraient très probablement de questions macroéconomiques. Elle espère que davantage de communication sur leurs préoccupations mutuelles améliorera les relations bilatérales.

“Nous avons des préoccupations en matière de sécurité nationale et si nos politiques ont des conséquences imprévues plus largement pour la Chine, il est important de pouvoir entendre quelles sont leurs préoccupations et éventuellement d’y répondre”, a déclaré Mme Yellen. “Nous sommes également préoccupés par leurs pratiques économiques.”