Après un voyage de quatre jours à enjeux élevés en Chine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’elle avait eu une « visite constructive » et une « série de réunions très substantielles » avec des responsables chinois sur l’état de l’économie mondiale, le contrôle des exportations et la sécurité nationale.

Le voyage de Yellen fait partie des efforts en cours pour stabiliser les relations américano-chinoises après des mois d’escalade des tensions. Sa visite a eu lieu quelques semaines seulement après celle du secrétaire d’État Antony Blinken le mois dernier.

Ces efforts pourraient à terme ouvrir la voie à une rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet des dirigeants du G-20 à New Delhi en septembre et du sommet des dirigeants de l’APEC à San Francisco en novembre. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois à Bali l’année dernière.

« Nous avons une nouvelle équipe du côté économique à Pékin, qu’il est important d’établir des relations de personne à personne et d’ouvrir des canaux de communication continus, où les préoccupations peuvent être exprimées et discutées », a déclaré Yellen à « Face the Nation » sur CBS. » Dimanche. « Et je pense que mon voyage a réussi à forger ces relations et à créer l’opportunité d’un ensemble plus approfondi de contacts plus fréquents au niveau de notre personnel. »

La tâche de Yellen à Pékin était complexe. Elle a déclaré avoir soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment la sécurité nationale et l’intimidation subie par certaines entreprises américaines, mais elle a également sollicité la coopération chinoise sur des questions allant du changement climatique au surendettement.

Yellen a déclaré que son objectif était de s’assurer que les deux nations ne s’engagent pas dans « des actions d’escalade involontaires qui nuiront à nos relations économiques globales ».

Par exemple, quelques jours seulement avant la visite de Yellen, Pékin a imposé des restrictions à l’exportation sur les métaux et composés de fabrication de puces. Le ministère chinois du Commerce a affirmé avoir donné un préavis aux États-Unis et à l’Europe. En octobre, les États-Unis ont lancé des règles radicales visant à empêcher les exportations de puces et d’outils semi-conducteurs clés vers la Chine.

Yellen a déclaré qu’elle s’inquiétait des contrôles à l’exportation et les comparait à la décision américaine. Elle a expliqué que les actions des États-Unis « sont étroitement ciblées pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale », alors qu’il n’est pas clair que les contrôles des exportations chinoises aient été mis en œuvre pour cette même raison.

« Nous avons eu très peu de contacts, à la fois les hauts fonctionnaires, et aussi juste le peuple américain et le peuple chinois qui ont eu très peu de contacts les uns avec les autres au cours des dernières années, en partie à cause de Covid », a déclaré Yellen. « Et c’est une situation où des malentendus peuvent se développer. »

Yellen a déclaré que la Chine prenait également des mesures pour répondre aux préoccupations concernant le ralentissement de l’économie et qu’il existe des opportunités pour les entreprises américaines d’en tirer profit.

Mais même ainsi, elle a déclaré que la sécurité nationale restait une priorité pour les États-Unis

« La Chine a un énorme marché. C’est une part importante de l’économie mondiale, et nous voulons nous assurer que les entreprises et les travailleurs américains peuvent en profiter et contribuer également au succès de la Chine ainsi qu’au nôtre », a déclaré Yellen. « Mais il y a des domaines où la sécurité nationale exige vraiment que les technologies les plus avancées avec des applications militaires, nous devons nous retenir pour protéger notre propre sécurité nationale. Et nous avons agi et continuerons d’agir pour le faire. »

– Clement Tan de CNBC a contribué à ce rapport.