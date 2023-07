Yelena Milashina agressée en Tchétchénie : une journaliste russe primée battue par des hommes masqués armés | Nouvelles du monde

Un journaliste russe primé, qui a passé des années à enquêter sur de prétendues violations des droits de l’homme en Tchétchénie, a été grièvement blessé lors d’une attaque par des hommes armés et masqués.

Yelena Milashina venait d’arriver dans la province russe où elle devait assister à la condamnation par le tribunal de Zarema Musayeva, une femme qui aurait été injustement persécutée pour des raisons politiques.

Mme Milashina se rendait à TchétchénieGrozny, la capitale de , avec un avocat, Alexander Nemov, lorsqu’ils ont tous deux été attaqués juste à l’extérieur de l’aéroport local.

Leur véhicule a été bloqué par plusieurs voitures et ils ont été battus par plusieurs assaillants masqués, qui leur ont pointé des fusils sur la tempe et brisé leur équipement.

Zarema Musayev a été condamné à plus de cinq ans de prison. Photo : AP





Mme Milashina a subi une lésion cérébrale et plusieurs doigts cassés, tandis que M. Nemov a eu une profonde coupure à la jambe, selon le journal du journaliste, Novaya Gazeta.

Tous deux ont été emmenés à l’hôpital de Grozny, où elle a perdu connaissance à plusieurs reprises.

Mme Milashina, qui a reçu un prix international Women of Courage du département d’État américain en 2013, a déclaré que l’attaque ressemblait à un « enlèvement classique », comme elle l’a dit dans une vidéo depuis son lit d’hôpital.

Elle a également été photographiée en train de parler au téléphone avec un antiseptique vert couvrant son visage et plusieurs ecchymoses sur sa tête rasée.

Mme Milashina a déclaré: « Ils ont jeté le chauffeur hors de la voiture, sont montés, ont baissé la tête, m’ont attaché les mains, m’ont forcé à m’agenouiller et ont mis un pistolet sur ma tête. »

Yelena Milashina a reçu le prix international Women of Courage en 2013. Photo : AP





Le Kremlin l’a qualifiée d' »attaque très grave » et a déclaré qu’elle devait faire l’objet d’une enquête, ajoutant que Vladimir Poutine avait été informé.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un proche allié du président russe, a écrit sur Telegram : « Nous allons régler le problème. J’ai donné instruction aux services compétents de tout mettre en œuvre pour identifier les assaillants. »

« Agression monstrueuse »

Pendant ce temps, le ministère russe du développement numérique et des communications de masse l’a qualifié d ‘ »assaut monstrueux » et a déclaré que cela les aiderait tous les deux.

Quelques heures après l’attaque, un tribunal tchétchène a condamné Zarema Musayeva à cinq ans et demi de prison pour insulte et résistance violente à la police, une accusation que les groupes de défense des droits humains ont rejetée et jugée fausse.

Mme Musayeva est la mère de deux militants locaux qui ont défié les autorités tchétchènes.

Mme Milashina a enquêté sur des violations présumées des droits de l’homme en Tchétchénie, y compris sur ce qu’elle a qualifié d’arrestation massive et de torture d’homosexuels dans la région.

Elle avait déjà reçu des menaces de mort.

Son employeur l’a évacuée de Russie l’année dernière après que Kadyrov l’ait décrite comme une terroriste dans un message sur les réseaux sociaux et elle a été agressée en Tchétchénie en 2020.

Kadyrov nie les violations des droits, affirmant que ces allégations sont inventées par des critiques qui tentent de discréditer la Tchétchénie et ses autorités.