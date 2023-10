Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus appréciées actuellement. Les fans sont profondément amoureux de Pranali Rathod et Harshad Chopdales personnages d’Akshara et Abhimanyu. Ils sont ensemble connus sous le nom d’AbhiRa. Cependant, actuellement, les fans d’AbhiRa sont assez contrariés car leur morceau touche à sa fin. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va assister à un saut de génération et Pranali, Harshad marquerait leur sortie. Le nouveau casting comprend l’actrice Samridhi Shukla qui sera désormais le rôle principal féminin de la série. Mais pourquoi elle ? Continuer à lire.

Pourquoi Samridhi Shukla a-t-elle été choisie pour être la nouvelle femme principale de YRKKH ?

Une source a informé Filmibeat que les réalisateurs avaient vraiment apprécié l’audition de Samridhi Shukla. Et le fait qu’elle ne soit pas surexposée à la télévision, tout comme Shivangi Joshi et Pranali Rathod avant qu’ils ne deviennent les protagonistes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, en faisait la personne idéale. La source aurait déclaré au portail d’information sur le divertissement : “Au lieu de faire avancer le scénario plus loin, les créateurs ont pensé à introduire un saut et par conséquent, Pranali-Harshad quittera la série. Les talents d’actrice de Samridhi et son innocence ont été des facteurs importants dans l’élimination. elle a le rôle charnu dans une série comme YRKKH.” En outre, Samridhi Shukla a exprimé sa gratitude aux créateurs de lui avoir donné cette opportunité. Elle faisait auparavant partie de Saavi Ki Savaari.

Que se passera-t-il ensuite dans YRKKH ?

Le scénario de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se concentrera désormais sur Abhira (Samridhi Shukla) et Shehzada Dhami. Abhira est la fille d’Akshara et Abhinav. La nouvelle promo révélant le nouveau casting est sortie récemment. Les fans étaient assez mécontents du nom du personnage Abhira car il a un lien avec Abhimanyu et Akshara.

Voici une vidéo des stars qui ont rejeté le rôle de Harshad Chopda dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

On commence à penser que le personnage d’Abhimanyu joué par Harshad Chopda mourra dans la série. L’histoire sera reprise par Goenkas. Preeti Amin prendra la relève en tant qu’Akshara adulte après le départ de Pranali Rathod. Attendons de voir ce qui se passera ensuite dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, mais une chose est sûre, la chimie de Harshad et Pranali Rathod à l’écran manquerait beaucoup aux fans.