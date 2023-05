Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist : Abhir apprend qu’Abhimanyu est son père et refuse de rester avec Abhinav et Akshara.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le morceau actuel de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’Abhimanyu (Harshad Chpoda) fait enfin Roohi (Heera Mishra) comprendre qu’Abhir (Shreyansh Kaurav) est son frère, et si elle ne veut pas qu’Abhir vienne, il ne l’amènera pas. Plus tard, nous verrons que le petit Abhir est très perturbé par notre garde à vue. Plus tard, Abhir est très perturbé car ses parents ne lui ont pas laissé le temps. Voyons, d’où viennent Abhimanyu et Akshara (Pranali Rathod) combattre les prendre? Où sont-ils arrivés ? Vont-ils perdre Abhir pour toujours ?

Abhimanyu et Akshara vont attaquer à un niveau personnel

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Show implique tout autour de la garde d’Abhir. Dans les prochains épisodes, nous verrons Akshara et Abhimanyu franchir toutes leurs limites pour traduire Abhir en justice ; ils vont attaquer à un niveau personnel. Abhimanyu prouve qu’Abhinav (Jai Soni) et Akshara sont tous deux des parents négligents. Il est possible que dans ces combats, Abhir soit blessé et ne soit pas prêt à rester avec Akshara ou Abhimanyu (Harshad Chopda) car bientôt nous verrons qu’Abhir peut entendre la vérité qu’Abhimanyu est son père. Voyons si Abhimanyu et Akshara (Pranali Rathod) peuvent arrêter leurs combats ou non. Plus tard, nous verrons l’histoire d’amour de Muskaan et Kairav, qui se brisera à cause du malentendu de Kairav, mais maintenant, Muskaan lui manquera et avouera ses sentiments.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous allons regarder quelque chose de très intéressant car le rebondissement de la série arrive quand Abhir veut sa mère et son père. Mais qu’en est-il d’Abhianv et d’Aarohi ? Vont-ils reculer ou Aarohi ne quittera-t-il pas Abhimanyu? Eh bien, on suppose qu’Abhinav souffre de plusieurs maladies, et bientôt son personnage se terminera dans la série. et avant de partir, il essaiera de réunir Abhimanyu et Akshara et fera également comprendre à Aarohi qu’ils étaient tous les deux faits l’un pour l’autre. Attendons de voir si Arohi comprend ou non.