Yeh Rishta Kya Kehlata Hai TWIST MAJEUR: Akshara apprend l’état d’Abhimmanyu; Aarohi a la chance de réintégrer l’hôpital de Birla alors que ce dernier rencontre un accident

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il est dans le TOP 3 depuis longtemps. Cependant, la position de feu Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sur les cartes TRP bien que les TRP aient été maintenues. La piste en cours et les rebondissements ont gardé le public collé à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Harshad Chopda alias Abhimanyu et Pranali Rathod alias Akshara gagnent les cœurs avec leurs côtelettes d’acteur.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans les derniers épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Abhimanyu alias Harshad Chopda se renseigner sur son état neurologique. Abhi est informé qu’il ne pourra plus effectuer d’opérations chirurgicales. C’est un briseur de cœur majeur pour tout le monde. Abhimanyu a été la fierté de l’hôpital Birla et le voir perdre son rêve a bouleversé les fans, mais ils sont impatients de savoir comment la piste se déroule. Les côtelettes d’acteur de Harshad ont encore une fois conquis les cœurs. Maintenant, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara alias Pranali Rathod découvrir l’état d’Abhimanyu. Elle et d’autres étaient dans l’ignorance de l’état d’Abhi. Akshara l’apprend d’Anand. Les changements de comportement d’Abhi avaient été remarqués par Akshara et, par conséquent, elle voulait en savoir plus.

Abhimanyu pour rencontrer un accident; Aarohi pour se venger ?

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu rencontrer un accident. Il serait en route pour le lieu de l’audition. Abhi apprend qu’il y a une bombe et se précipiterait pour avertir et protéger Akshara. Et sur son chemin, Abhimanyu rencontrera un accident. Sa voiture entrera en collision avec la voiture d’Aarohi alias Karishma Sawant. Aarohi, qui avait été expulsée de l’hôpital de Birla pour sa négligence et son erreur, verra Abhimanyu mais ses mauvais sentiments l’emporteront momentanément. Selon le buzz, Aarohi finira par sauver Abhimanyu. On dit qu’elle le fera pour entrer à nouveau à l’hôpital de Birla.

Comment AbhiRa surmontera-t-il la tragédie en cours ?

Avec l’accident d’Abhimanyu alias Harshad Chopda et son état de santé, comment AbhiRa surmontera-t-il le scénario en cours ? Comment Akshara réagira-t-il après avoir appris l’accident d’Abhi ? Quel avenir pour Abhimanyu et sera-t-il guéri ? Restez à l’écoute de BollywoodLife pour les dernières mises à jour.