Yeh Rishta Kya Kehlata Hai TWIST MAJEUR : AbhiRa est de retour ! Abhimanyu se réconciliera avec Akshara après l’innocence de Kairav

Harshad Chopda, Pranali Rathod et d’autres émissions télévisées de célébrités Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va voir une tournure intéressante sur le spectacle dans les prochains épisodes. Et on parie que ça va être un énorme soulagement pour les AbhiRa Ventilateurs. Oui, enfin, tous les problèmes qui séparaient Abhimanyu et Akshara vont être résolus une fois pour toutes. Eh bien, nous savons tous que Harshad Chopda alias Abhi et Pranali Rathod alias Akshu ont eu une confrontation majeure après qu’il a été révélé qu’elle l’avait quitté à cause de son opération et de la condition mise en avant par le Dr Kunal Khera.

La tournure à venir dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée vedette Harshad Chopda et Pranali Rathod, nous verrons Abhimanyu réaliser son erreur. Dans l’épisode précédent de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Kairav ​​(Mayank Arora) donner les affaires d’Akshara à Abhimanyu dans l’espoir qu’ils effacent leurs différences et donnent une autre chance à leur relation. Et c’est alors qu’Abhimanyu entend les notes vocales d’Akshara qu’elle a enregistrées dans un enregistreur.

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu apprendre le plan d’Akshara pour lui donner la preuve de l’innocence de Kairav. Abhimanyu se rend compte qu’il avait tort et se rend à Manjiri (Ami Trivedi). Elle lui conseille de se retrouver lui-même et son cœur et de l’écouter. Une chose en entraînant une autre, Abhimanyu découvre enfin l’innocence de Kairav. Il semble que Parth donne enfin la clé USB avec la preuve de l’innocence de Kairav ​​à Abhimanyu. Eh bien, cela va sûrement être une grande tendance dans Entertainment News.

Abhimanyu se réconcilie avec Akshara

Garima Dimri, la responsable créative de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, a pris son compte Instagram et a partagé un BTS très intéressant de l’épisode à venir. Et à partir de là, on comprend que l’ancien Abhimanyu sera de retour ! La confession à l’envers semble être en préparation. Découvrez le BTS Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ici :

Pendant ce temps, selon le récapitulatif de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu réprimander Mahima pour avoir tenté de prendre la vie d’un innocent alors qu’il était médecin. Akshara s’en prend à elle pour avoir jeté son Bade Papa (Manish, Sachin Tyagi) en prison. Manjiri claque également Mahima.