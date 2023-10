Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai retient toute l’attention. La série va bientôt faire un grand pas en avant et l’histoire d’Abhimanyu, Akshara prendra fin. Cette nouvelle a déçu les fans, mais l’histoire avance sûrement. La fille d’Akshara et Abhinav, Abhira, va maintenant faire avancer l’histoire. Samridhii Shukla et Shehzada Dhami jouera les rôles principaux dans la série après le saut. Harshad et Pranali sortiront bientôt.

En parlant des derniers épisodes, Abhimanyu et Akshara sont tous sur le point de se marier mais Manjiri piège Abhimanyu dans une affaire de fraude pour arrêter le mariage. Akshara apprend la vérité et est blessé à cause de Manjiri. Abhimanyu apprend maintenant la vérité et il rompra tout lien avec Manjiri.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai promo

Plus tôt, dans une promo, il a été montré qu’Abhimanyu et Abhir avaient un accident de voiture et c’est ainsi qu’ils pourraient mourir. Harshad alias Abhimanyu quittera la série par cette voie. Le personnage d’Akshara restera dans la série mais Pranali ne jouera pas le rôle.

Aarohi va-t-il mourir à YRKKH ?

Alors que les rumeurs sur la sortie de Harshad, alias Abhimanyu, circulent, on dit qu’un autre personnage important de la série va mourir. Selon les rapports des forums indiens, Karishma Sawant, alias Aarohi, mourra également dans la série.

Une source proche du portail a déclaré que la séquence de la mort de Karishma sera tournée dans un jour ou deux et que les téléspectateurs seront accrochés à leurs écrans de télévision lorsque cette séquence sera diffusée. Cependant, rien n’a encore été confirmé concernant la sortie de Karishma de la série. L’actrice elle-même n’a pas non plus réagi de la même manière.

Nouveaux acteurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

L’histoire de la nouvelle génération dans Ouais Rishta Kya Kehlata Hai débutera à partir du 6 novembre. Outre Samridhii et Shehzada, le spectacle mettra également en vedette Shruti Ulfat, Sandeep Rajora, Preeti Amin, Preeti Puri Choudhary, Sandeep Baswana, Saloni Sandhu, Rishabh Jaiswal, Sikandar Kharbanda, Gaurav Sharma, Pratiksha Honmukhe. le spectacle aussi. C’est actuellement une grande histoire dans Entertainment News.