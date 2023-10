Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se dirige vers un bond après le 6 novembre 2023. Nous verrons Samridhi Shukla comme le nouveau leader Abhira, tandis que Pratiksha Honmukhe sera le Ruhi adulte. Les fans verront la triste fin d’Abhimanyu, Abhir et Aarohi. Le spectacle fera un bond de 20 ans. Nous verrons que la piste tourne uniquement autour de la famille Goenka. Sachin Tyagi a été retenu comme Bade Papa (Manish Goenka). Il s’occupera d’Akshara, Abhira et Ruhi. Comme Akshara, Aarohi il y aura un angle de jalousie entre les deux sœurs car Abhira est bonne en études et avocate comme sa mère.

Nous verrons bientôt une piste de mariage dans la série. Ce sera un mariage arrangé comme nous l’avons vu entre Naitik et Akshara dans la première saison. Pratiksha Honmukhe, qui incarnera l’adulte Ruhi, se mariera dans une famille riche. Plus tard, AbhiRa tombe également amoureuse de Shehzada Dhami qui est le fils aîné de la maison. Les deux sœurs finiront par devenir Devrani et Jethani. L’histoire est tellement similaire à celle d’Akshara et Aarohi. Cela a été rapporté par une source de potins. La nouvelle promo a été beaucoup critiquée par les fans d’AbhiRa.

Les fans de Harshad Chopda et Pranali Rathod ont critiqué les créateurs pour avoir utilisé le nom d’AbhiRa pour promouvoir la série. La fille est l’une des Abhinav (Jay Soni) et Akshara (Pranali Rathod). Nous avons vu qu’Akshara a une confrontation massive avec Manjiri (Ami Trivedi) et qu’elle parvient à libérer Abhimanyu. Après quelques instants de romance renouvelée, il verra la disparition du trio. Les derniers épisodes ont des TRP très faibles par rapport au standard de la série. Il faudra voir comment le public accepte la nouvelle génération de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.