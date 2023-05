Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir : Aarohi force Abhimanyu à choisir entre Abhir et Roohi ; Abhinav pour prendre une sortie silencieuse

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Sur la piste en cours, on voit qu’Aarohi (Karishma Sawant) éclate en pleurs devant Manjari (Ami Trivédi) car elle a tant de douleur en elle. Aarohi dit toutes ses vérités devant Manjari avec frustration. Manjari est choqué de savoir qu’Aarohi connaît la vérité. De l’autre côté, Surekha se moque de Muskaan, disant qu’elle est ivre. Plus tard, on peut voir Muskaan (Sumbhavi Singh) avoue ses sentiments devant Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani), mais Kairav ​​lui dit clairement qu’il ne l’aime pas. Il est possible que Kairav ​​réalise également ses sentiments dans les prochains épisodes. De l’autre côté, Aarohi a clairement dit que Manjari et Abhimanyu (Harshad Chopda) veulent choisir entre Roohi et Abhir. Voyons maintenant ce que fera Abhimanyu.

Aarohi oblige Abhimnyu à choisir entre Roohi et Abhir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhinav, Abhimanyu, Aarohi, Akshara, Roohi et Abhir sont tous confus parce que personne ne sait ce qui est bien ou mal. Aarohi se bat avec Abhimanyu (Harshad Chopda) pour Roohi, et Akshara (Pranali Rathod) se bat également avec Abhimanyu pour Abhir. Voyons qui gagnera : Akshara, Aarohi ou Abhimanyu, qui obtiendront des droits sur leur enfant.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir que finalement Abhimanyu n’a pas compris les paroles d’Aarohi et a atteint le tribunal pour reprendre Abhir, et les avocats d’Akshara et d’Abhimanyu ont décidé de prendre cela comme une attaque personnelle, mais Abhimanyu lui a clairement dit qu’il ne voulait pas que cette attaque personnelle se produise contre Akshara et Abhinav. Attendons de voir une tournure intéressante. Ce qu’Akshara décide et ce qui arrive à Abhir a accroché les téléspectateurs parce qu’ils savent qu’Abhinav est le meilleur père pour Abhir, mais il est possible qu’Abhinav quitte Akshara et Abhir parce qu’il pense qu’il n’est pas capable de prendre Akshara et qu’Abhir a besoin de mieux soins et avenir.