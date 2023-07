Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir : le plan de Manjari oblige Akshara-Abhinav à déménager à Kasauli, Abhimanyu punira-t-il sa mère ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Alerte spoiler : le dernier morceau de l’émission de Pranali Rathod et Harshad Chopda concerne la garde d’Abhir. Abhimanyu joué par Harshad Chopda a obtenu la garde de son fils Abhir et Akshara joué par Pranali Rathod est complètement désemparé. Akshara est maintenant marié à Abhinav joué par Jay Soni. La règle de garde est qu’Akshara et Abhinav passeront les week-ends avec Abhir. Cependant, Manjari a mis en place de mauvais plans. Elle ne veut pas qu’Abhir rencontre Akshara et Abhinav. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous voyons que Manjari devait emmener Abhir chez Akshara, cependant, la journée passe et ils n’y parviennent pas. Akshara et Abhinav inquiets se demandent ce qui n’a pas fonctionné.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: le combat massif d’Akshara et d’Abhimanyu

Ensuite, nous voyons un grand combat se dérouler entre Akshara et Abhimanyu. Alors qu’Akshara confronte Abhimanyu et lui demande pourquoi Manjari ne lui a pas amené Abhir, ils se livrent à une vilaine bagarre. Akshara dit à Abhimanyu que Manjari est égoïste et qu’elle ne veut pas qu’Abhir soit avec sa mère. Cependant, Abhimanyu défend sa mère. Il demande même pourquoi Manjiri ne sera pas en danger car elle est aussi une mère et elle ressent pour lui. Il dit que si Akshara ne peut pas penser à lui, pourquoi Manjiri devrait-il penser à elle ? Manjari n’est pas sûre d’elle car elle pense que si Abhir rencontre régulièrement Akshara, il ne considérera jamais la maison de Birla comme la sienne. Plus tard, nous voyons que tout le monde est inquiet car Abhir, Manjiri et d’autres sont coincés dans un hôtel car l’un des ponts de la ville s’est rompu.

#AbhimanyuBirla est en feu ?? Il est grand temps de répondre. Parfois, il est nécessaire de répondre aux narcissiques à leur manière. J’attendais AB quand il énoncerait les faits. #HarshadChopda comme d’habitude a possédé l’épisode. Merveilleux travail ! Remarquable ??#yrkkh pic.twitter.com/oAsW8yOaDJ ?Indu_aime_Harshu ? (@IndulvsHC) 19 juillet 2023

Dans la nouvelle promo de l’émission, on voit que Manjari menace Akshara et Abhinav. Elle dit qu’elle va aller au tribunal et demander au tribunal de changer la décision et de ne pas laisser Abhir rencontrer ses parents même le week-end. Akshara est totalement navré avec ce mouvement de Manjari. Plus tard, le père d’Akshara demande à Abhinav d’emmener Akshara à Kasauli, sinon elle ne pourrait jamais surmonter tout cela. Abhinav accepte de déménager à Kasauli avec Akshara.

Abhir ne peut pas du tout rencontrer ses parents. Seule une personne maléfique peut faire ça à un enfant de 6 ans. Alors oui ? Dida-Doppy sont méchants #yrkkh pic.twitter.com/xX74EAhnbi Ruhi ?? (@RuhiButterfly) 19 juillet 2023

Que va-t-il se passer ensuite? Harshad Chopda alias Abhimanyu comprendra-t-il la douleur de Pranali Rathod alias Akshara et punira-t-il plutôt sa mère pour avoir réussi un geste aussi dur contre son Akshu?