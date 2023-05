Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir : Abhinav se rend compte qu’il n’est pas apte à être le père d’Abhir ; ne soutiendra-t-il pas Akshara devant le tribunal ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau, on peut voir que le personnage d’Abhimanyu, joué par Harshad Chopda, est très content d’avoir fait Roohi (Heera Mishra) comprendre qu’Abhir (Shreyansh Kaurav) est son frère, et enfin, il obtient l’amour des deux enfants, mais de l’autre côté, Abhinav (I have Soni) perd Abhir car il devient très occupé à gagner de l’argent, mais Akshara (Pranali Rathod) lui donne la force de reprendre leur fils. Attendons de voir qui récupérera Abhir, soit Akshara, soit Abhimanyu.

Abhimanyu et Akshara se diffament mutuellement

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhinav (Jai Soni) va rivaliser avec Abhimanyu parce qu’il essaie de devenir comme Abhimanyu. Mais nous pouvons voir tant de rebondissements intéressants où Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara (Pranali Rathod) ont dépassé toutes leurs limites pour diffamer les personnages de l’autre, et ils veulent récupérer leur enfant. Ils vont souligner les faiblesses de l’autre, et aussi, Abhimanyu a tout dit sur la nature têtue d’Akshara, qui a causé la mort de Neil. Mais finalement, les téléspectateurs pensent qu’Akshara gagnera parce qu’Akshara va prendre les relations ratées d’Abhimanyu

Abhinav ne soutiendra pas Akshara devant le tribunal

Dans le futur, les pistes d’aller voir sont très intéressantes car on voit que cette fois Aarohi va apporter son soutien à Akshara car Aarohi veut aussi qu’Abhir ne puisse pas entrer chez elle, c’est donc la première fois à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai que nous peut voir le lien Akshara et Aarohi. Aarohi aidera Akshara à gagner l’affaire. De l’autre côté, nous pouvons voir que dans toute cette affaire de garde, Abhinav se rendra compte qu’Abhir a le plus besoin de son père, alors il décidera de quitter Akshara et Abhir. Parce qu’Abhinav comprend qu’il ne sera pas en mesure de répondre à ses demandes et aussi parce qu’avec Abhimanyu, Abhir a sa meilleure vie, il est possible qu’Abhinav ne soutienne pas Akshara pour récupérer Abhir.