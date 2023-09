Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Tejasswi Prakash, Fahmaan Khan pour remplacer Harshad Chopda, Pranali Rathod après le saut ?

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai c’est le discours de la ville. Tout le monde a adoré les histoires d’amour de la série. Actuellement, les gens apprécient l’histoire d’amour d’Abhimanyu et Akshara. La série se porte très bien dans les charts TRP et fait l’actualité pour le grand saut. Selon les rapports, la série est prête à faire un saut de génération, après quoi l’histoire d’Abhimanyu et Akshara, alias AbhiRa, se terminera.

Harshad Chopda et Pranali Rathod alias AbhiRa quittera également la série après le saut. Cependant, personne n’a fait de déclaration officielle à ce sujet. Il a été rapporté qu’après Abhimanyu et Akshara, l’histoire d’Abhir prendrait le dessus.

Il y a quelques jours, il a été rapporté que Shaheer Sheikh ou Karan Kundrra joueraient le rôle principal dans la série après Harshad. Cependant, Shaheer a récemment démenti ces informations. Karan n’a pas réagi à la nouvelle.

Cependant, une source proche de Filmibeat a déclaré que Karan faisait partie de Yeh Rishta lorsque Shivangi Joshi et Mohsin Khan jouaient les rôles principaux et qu’il ne serait donc pas juste de le répéter car cela ne toucherait pas le public.

Tejasswi Prakash et Fahmaan Khan entreront-ils dans YRKKH ?

Quelques rapports ont récemment parlé de Tejasswi Prakash et de Fahmaan Khan approchés pour les rôles principaux après le saut. Il a été dit qu’ils prendraient la place de Harshad et Pranali en tant que dirigeants.

Cependant, selon Filmibeat, la nouvelle n’est pas vraie. Une source proche du portail a déclaré que Rajan Shahi est connu pour donner des opportunités à de nouveaux visages comme Hina Khan, Shivangi Joshi et Pranali Rathod et qu’il a dû élaborer un plan approprié pour le saut et que de nouveaux visages seront auditionnés pour les rôles principaux.

Regardez la vidéo des célébrations de Ganesh Chaturthi sur les plateaux de YRKKH

La source a ajouté que les chances que Tejasswi et Fahmaan fassent le show sont très faibles. En parlant du saut, Ami Trivedi alias Manjari nous a parlé et a dit : « Hum bhi yahi question puch rahe hai. Honnêtement, mujhe koi idea nahi hai. Je continue l’histoire telle qu’elle se présente. On ne nous donne que deux épisodes. et nous ne savons que cela. Alors, honnêtement, mujhe nahi pata. Jitna samaj ara hai ki yeh baatein faail rahi hai mais voyons aage chalke kya hoga. Hume kuch nahi bataya gaya hai.