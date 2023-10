Harshad Chopda, Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai attire toute l’attention en raison de ses rebondissements intéressants. Abhimanyu et Akshara ont de nouveau décidé de se marier et d’élever ensemble le bébé d’Abhinav. Manjiri (Ami Trivedi) est contre qu’Akshara se marie avec Abhimanyu et ait également le bébé d’Abhinav. Elle voulait qu’Akshara avorte le bébé et entre ensuite dans la vie d’Abhimanyu. Cependant, Abhimanyu a décidé d’aller à l’encontre de sa mère pour épouser Akshara.

Aarohi a également quitté la maison Birla avec Ruhi. Elle décide de rester loin d’eux car elle n’est pas satisfaite du comportement de Manjiri. Selon Entertainment News, dans le prochain épisode, nous verrons qu’Akshara et Abhimanyu se préparent pour leur mariage à la maison Goenka.

Akshara reçoit une nouvelle choquante

Ruhi demande à Aarohi comment est-elle venue ici dans la maison Goenka. Aarohi essaie de mentir et dit qu’ils sont venus pour les réceptions du mariage. Akshara loue la façon dont Ruhi est devenue une fille très compréhensive. Plus tard, Akshara recevra un appel choquant d’une banque. Elle apprendra que la banque saisit sa maison et sa voiture à Kasauli.

Manjiri essaie d’acheter Abhimanyu à Akshara !

Manjiri en sera également informée et elle offrira de l’argent à Akshara. Elle lui dira de prendre autant d’argent qu’elle veut mais lui demandera de rendre Abhimanyu. Akshara sera choqué et critiquera Manjiri pour avoir tenté d’acheter Abhimanyu.

Muskan entendra également Manjiri dire tout cela à Akshara. Akshara partira et demandera à Manjiri de rester à l’écart. Cependant, dans la précipitation, Akshara tombera et Manjiri en sera blâmé.

Abhimanyu demandera à Manjiri de rester loin d’Akshara et de l’emmener à l’hôpital. Muskan dira à tout le monde comment Manjiri a offert de l’argent à Akshara au lieu d’Abhimanyu. Manish rompra tout lien avec Manjiri.

Aarohi (Karishma Sawant) remarquera à nouveau Parth à l’hôpital de Birla. Elle décidera cependant de se concentrer sur Akshara. Le médecin informera Abhimanyu que le bébé d’Akshara ne va pas bien. Abhimanyu rencontrera plus tard Manjiri dans le temple et l’interrogera sur l’offre qu’elle a faite à Akshara. Il dira à Manjiri qu’Abhinav (Jay Soni) lui a rendu service en élevant Abhir et maintenant il veut faire de même avec l’enfant d’Abhinav.