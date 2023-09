Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : Pranali Rathod alias Akshara dira-t-il enfin « oui » à Harshad Chopda alias Abhimanyu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, 20 septembre: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Abhir imagine discuter avec Abhinav et il lui dit qu’il va faire de la magie et réunir Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara (Pranali Rathod). Plus tard, Akshara et Abhimanyu se réunissent pour une affaire et leur voiture tombe en panne. Ils vont tous les deux dîner pendant que la voiture est réparée. Akshara parle à Abhimanyu de ses projets de mariage, mais il lui dit qu’il ne veut pas se marier. Va-t-il lui dire qu’elle en est la raison ? Pendant ce temps, Muskan se comporte une fois de plus mal avec Kairav ​​pour avoir soutenu la relation entre Abhimanyu et Akshara, et Kairav ​​dit finalement à Muskan que tout est fini entre eux. Muskan se rendra-t-elle compte de ses erreurs ou sa haine pour Akshara mènera-t-elle à la fin de sa relation ?

Abhimanyu avoue ses sentiments

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara et Abhimanyu sont obligés de passer du temps ensemble et au cours de leur conversation, Akshara (Pranali Rathod) tente de le convaincre de se remarier. Finalement Abhimanyu (Harshad Chopda) lui fait part de ses sentiments et Akshara s’enfuit de là. Tout comme Abhinav a parlé à Abhir, entrera-t-il également dans les pensées d’Akshara et lui dira-t-il de continuer à filmer ? Fait intéressant, dans le passé, Naira (Shivangi Joshi) est entrée dans le rêve de Kartik (Mohsin Khan) et l’a aidé à passer à autre chose. Akshara écoutera-t-elle son cœur et se préparera-t-elle à retrouver Abhimanyu ?

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être que Muskan réalisera également son immaturité et se préparera pour le mariage d’Abhimanyu et Akshara. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision indiennes les plus populaires. Le dernier morceau parle du remariage d’AbhiRa et Abhimanyu a finalement avoué ses sentiments. Les téléspectateurs attendent désormais la réalisation d’Akshara et son expression d’amour. Va-t-elle bientôt dire oui, ou va-t-elle prendre du temps, voyons ce qui se passera ensuite.