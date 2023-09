Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : Manjiri et Muskan s’unissent pour ruiner AbhiRa

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, 30 septembre: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, tous se préparent pour le Ganesh Pooja, mais les petits Abhir et Roohi sont tous les deux très excités. Akshara (Pranali Rathod) a réalisé une statue de Ganesh en utilisant des feuilles et Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara font tous les deux le caca ensemble. Akshara se souvient d’Abhinav, mais Abhimanyu s’en occupe. Ils vont tous les deux au temple à vélo et c’est ravissant de revoir leurs beaux moments.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara (Pranali Rathod) et Abhimanyu (Harshad Chopda) ont commencé un autre rituel où Akshara reçoit un appel et va rencontrer le médecin, mais Abhimanyu comprend mal qu’Akshara ne veut pas l’épouser, mais Akshara lui dit qu’elle est enceinte. Abhimanyu se sentira également très heureux car il sera prêt à accepter l’enfant. Il pense que Dieu lui a donné une chance de rectifier ses erreurs, mais il se peut que Manjiri ne soit pas prêt à accepter l’enfant. Eh bien, nous devons attendre de voir le rebondissement qui se produira dans le mariage d’AbhiRa.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pourrions assister à un rebondissement majeur. Lorsque Muskan apprend la nouvelle, elle est également très heureuse. Mais elle élabore un autre plan et Manjiri soutient également Muskan et l’aide, car elle n’est pas non plus prête à accepter l’enfant d’Abhinav. Eh bien, il se pourrait que l’état mental de Muskan s’aggrave et qu’elle s’enfuie avec le bébé d’Akshara. Voyons ce qu’AbhiRa fera pour sauver leur enfant.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions hindi les plus diffusées à la télévision. Le dernier morceau parle du mariage d’AbhiRa ainsi que de la révélation et de l’avenir du bébé d’Abhinav et Akshara.