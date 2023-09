Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : la grossesse d’Akshara va créer un obstacle au mariage d’AbhiRa ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, le 26 septembre : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, tout le monde est très heureux et excité. Enfin, la joie a retrouvé son chemin dans la vie d’AbhiRa et d’Akshara. (Pranali Rathod) et Abhimanyu (Harshad Chopda) vont se marier. De l’autre côté, Muskan est vraiment bouleversé de voir tout cela et maudit Akshara en disant qu’elle ne trouvera jamais le bonheur. Mais Akshara lui fait comprendre qu’elle a décidé d’épouser Abhimanyu pour le bonheur d’Abhir et lui donner une famille complète. Eh bien, Akshara et Abhimanyu veulent tous deux un mariage simple, mais leur famille veut un grand mariage. Eh bien, les deux familles ont également un petit désaccord à cause de cela. Comment Akshara et Abhimanyu vont-ils tout résoudre et se soutenir mutuellement cette fois-ci ?

La préparation du mariage AbhiRa a commencé

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la préparation du mariage a enfin commencé, et tout commence avec le ganesh sthapana et Akshara prépare une statue d’argile de Dieu. Soudain, Abhimanyu saute par la fenêtre et ils partagent tous les deux de beaux moments. Tous les rituels d’un mariage au Rajasthan sont sur le point de commencer et cela a toujours été un moment fort de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le futur, sur Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous assistons à une tournure intéressante où tout le monde profite de la fonction mehendi et Akshara (Pranali Rathod) reçoit un appel et le médecin l’informe qu’elle est enceinte. Elle commence à se remémorer les beaux souvenirs qu’elle a passés avec Abhinav. Elle dit toute la vérité à Abhimanyu avant leur mariage. Eh bien, quelle sera sa réaction ? Acceptera-t-il l’enfant ou aura-t-il des doutes ? Manjiri (Ami Trivedi) et Abhimanyu (Harshad Chopda) décideront tous deux d’accepter l’enfant et de prendre soin d’Akshara et de son bébé, car ils pensent que Dieu leur a donné la chance de rectifier leurs erreurs, mais qu’en est-il de Muskan ? Va-t-elle devenir négative envers Akshara, ou acceptera-t-elle la relation entre Akshara et Abhimanyu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus populaires à la télévision, et le dernier morceau est très beau alors qu’AbhiRa se réunit enfin après tant de luttes dans le passé, mais vont-ils retomber amoureux l’un de l’autre cette fois ?